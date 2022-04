Im Schlaf auf die Gegenspur gefahren

Im Schlaf auf Gegenspur ist eine 73-Jährige in Biberach geraten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Vorfall am Dienstag. Gegen 16.20 Uhr fuhr die Frau die Ulmer Straße entlang in Richtung Warthausen. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem blauen Ford auf die Gegenspur. Sie sei vom Schlaf übermannt gewesen, sagte die Seniorin später der Polizei. Autos, die entgegenkamen, hupten deshalb. Die 73-Jährige sei deshalb aufgeschreckt und habe wieder nach rechts zurückgelenkt. Auf einer nahen Tankstelle habe sie angehalten und selbst die Polizei verständigt. Ob jemand gefährdet wurde oder ein Schaden entstand ist der Polizei bislang nicht bekannt. Die Beamten suchen deshalb Zeugen, die diese gefährliche Fahrt der Seniorin beobachtet haben oder gefährdet oder geschädigt wurden. Diese Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 07351 / 4470 bei der Biberacher Polizei melden.

Die Polizei rät ausdrücklich, sich nur ausgeruht ans Steuer zu setzen. Nach längerer Fahrt sollten Fahrer unbedingt eine Pause einlegen und sich dazu einen Parkplatz suchen, das Auto verlassen und sich an der frischen Luft Bewegung verschaffen.