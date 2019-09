Im Rennen um den Publikumspreis

Die Initiative „1:1 – Mensch zu Mensch“ der Bürgerstiftung Biberach ist im Rennen um den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis, nachdem es mit dem Hauptpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland nicht geklappt hat.

Für den Publikumspreis sind bis zum 24. Oktober möglichst viele Online-Stimmen nötig. Schirmherr und Oberbürgermeister Norbert Zeidler ruft zur Abstimmung auf.

„Allein die Nominierung sehen wir als Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Thomas Fettback, Biberacher Ex-OB, Gründer der Initiative und Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. Natürlich war es schwer, bei mehr als 600 Nominierungen den Jury-Zuschlag zu erhalten.“

So hofft er mit seinem Mitstreiter, dem Journalist und Moderator Johannes Riedel, nun auf viele Stimmen: „Die Online-Abstimmung dauert vielleicht zwei Minuten.“

Geld für Förderung

Norbert Zeidler hat bereits abgestimmt: „Ich würde mich freuen, wenn viele Biberacher – wie ich – das großartige Engagement meines Vorgängers Thomas Fettback und von Johannes Riedel unterstützen – 1:1 hat es verdient mit einem glatten 3:0 beim Deutschen Engagementpreis berücksichtigt zu werden.“

Fettback und Riedel hatten „1:1 – Mensch zu Mensch“ als unabhängigen Spendenfonds im Laufe der großen Fluchtwelle 2015 gegründet. Der Fonds speist sich aus rund 100 Geldeinwurfdosen, die in und um Biberach verteilt sind sowie aus Spenden. Im Jahr 2017 schlüpften sie mit dem Fonds unter das Dach der Bürgerstiftung. „Das hat den Vorteil, dass Spender eine Quittung erhalten können“, so Fettback.

In den vergangenen vier Jahren konnte „1:1 – Mensch zu Mensch“ Maßnahmen für rund 50 000 Euro fördern, „die der Integration dienlich sind und von anderer Stelle nicht oder nicht schnell genug fließen“, heißt es in den Grundsätzen des Fonds. Gelder fließen dabei ausschließlich an haupt- oder ehrenamtliche Betreuer oder direkt an die Rechnungsteller.

„Mitmenschlichkeit unterstützen“

Der Bogen der Förderungen spannt sich von Arbeitsschuhen, Sportausrüstung, Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht, Sprachförderung bis hin zum Projekt „PAPIER.frieden“, in dem Ehrenamtliche an drei Terminen wöchentlich Hilfestellungen bei Bewerbungen oder in der Vorbereitung von Behördengängen anbieten.

Sein Amtsnachfolger Zeidler lobt die Unterstützung der vielen kleineren und größeren Projekte, „die immer im Zeichen einer besonderen Mitmenschlichkeit unterstützt und begleitet werden!“ Das verdiene Beachtung und sei beispielgebend in Biberach, für die Region und auch darüber hinaus, so Zeidler.

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Träger ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von Verbänden für die Zivilgesellschaft.

Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung. Der Preis will die Anerkennungskultur in Deutschland stärken und Menschen für freiwilliges Engagement begeistern.