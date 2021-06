Eine 57-Jährige war am Montag in Biberach betrunken unterwegs. Gegen 18 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mercedes auf der B 30. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass die Autofahrerin zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte das. Die Frau kam in ein Krankenhaus und musste Blut abgeben. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu. Außerdem erhält die Führerscheinstelle einen Bericht.