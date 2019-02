Im Rausch gegen Auto gefahren

Zu viel Promille hatte ein Autofahrer am Montag in Biberach. Gegen 20.40 Uhr wollte der Mann aus einer Parkbucht in der Theaterstraße ausparken. Beim Rückwärtsfahren stieß er laut Polizeibericht gegen ein Auto, was hinter seinem Fahrzeug stand.

Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Weil die Beamten beim Unfallverursacher Alkohol rochen, machten sie einen Test. Dieser bestätigte den Verdacht, dass der 62-Jährige zu viel Alkohol intus hatte.

Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Das wird jetzt in einem Labor ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Autofahrer tatsächlich intus hatte.

Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 4500 Euro.

Das Polizeipräsidium Ulm warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen sei häufig Alkohol im Spiel.

Denn Alkohol schränke die Wahrnehmung ein, führe zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verenge das Blickfeld, beeinträchtige Reaktion und Koordination und enthemme.