Im Rössle-Saal steigt die Gitarrennacht

Bei der zweiten Gitarrennacht des Vereins Biberacher Musiknacht im Bergerhauser Rössle-Saal, gibt es am Donnerstag, 8. November, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Gitarrenmusik mit dem europäische Maestro der Flatpicking-Gitarre, Beppe Gambetta.

Zum Auftakt spielen die Lokalmatadoren von After Midnight (Erhard Frick und Karsten Wiesner) ihre Versionen von bekannten Songs der 60er- bis 80er-Jahre. Klassiker der Rolling Stones, der Beatles und von vielen anderen werden neu zum Leben erweckt.

Danach betritt mit Beppe Gambetta ein ganz Großer der akustischen Gitarrenszene die Bühne. Seit mehr als 30 Jahren tritt er regelmäßig in und um Biberach auf, ist damit ein Bekannter und Freund vieler Oberschwaben. Bei seinem Soloauftritt wird er einige seiner Lieder aus der neuen CD „Short Stories“ präsentieren, aber auch mit bekannten Stücken aus seinem reichhaltigen Repertoire in neuem Arrangement die Zuhörer in seinen Bann ziehen.

Beppe Gambetta war schon in jungen Jahren von den Künsten der großen nordamerikanischen Akustikgitarristen begeistert. Damit infiziert begann Gambetta ist in ganz Nordamerika und Europa, aber auch in Australien, Argentinien und Mexico aufgetreten. Im Verlauf seiner Karriere hat er mit zahlreichen Berühmtheiten der Folkszene zusammengearbeitet, mit Größen wie David Grisman, Gene Parsons, Doc Watson oder Norman Blake.

Hinzu kommt das Erforschen und die Beschäftigung mit vergessener Musik, vor allem die Wiederentdeckung verschollener Schätze aus der eigenen Kultur, die Gambetta teils neu belebt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Nach elf CDs und mehreren DVDs, Lehrbüchern und der Zusammenarbeit mit vielen anderen Musikern ist Gambetta als einer der innovativen Meister der akustischen Gitarre anerkannt.