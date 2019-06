Im „Paradiesle“ sind noch Plätze frei

Die katholische Gesamtkirchengemeinde Biberach bietet auch in diesem Jahr die Kinder- und Jugendfreizeit „Paradiesle“ an. An ihr können Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahre teilnehmen. Laut Ankündigung der Gesamtkirchengemeinde gibt es ein breit gefächertes Angebot für die Kinder mit Spielen, Basteln und Singen.

Die Freizeit findet in den ersten zwei Wochen der Sommerferien von Montag bis Freitag im Pfarrer Riskus-Jugendhaus auf dem Mittelberg, Saulgauerstraße 120, statt. Das Programm beginnt morgens um 8 Uhr und endet spätestens um 18 Uhr.

Das Angebot ist in mehrere Altersgruppen aufgeteilt, Anmeldungen sind in jeder Gruppe für eine oder zwei Wochen möglich.

Das „Spatzennestle“ ist für Kindergartenkinder im Alter von vier und fünf Jahren. Das Angebot startet um 8 Uhr und endet um 13 Uhr. Für das „Spatzennestle“ gibt es pro Ferienwoche 20 Plätze, zehn davon sind noch verfügbar. In den regulären Gruppen für Kinder von sechs bis zwölf Jahre sind laut Mitteilung ebenfalls noch Plätze frei. Einige wenige Plätze sind auch noch in der Gruppe „Powerteam“ buchbar. Das „Powerteam“ ist ein Freizeitangebot für Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren. Insgesamt 15 Teilnehmer können dort aufgenommen werden.

Das diesjährige Leitungsteam setzt sich zusammen aus Nico Komarowsky, Steffen Hochdorfer, Manuel Buschmann, Eric Wolf, Anja Billwiller, Jana Patyna, Paul Mayer und Lucas Wille.

Gestaffelte Preise

Die Kosten pro Woche hängen vom Alter und vom jeweiligen Wohnort ab: Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen 80 Euro, wenn sie aus Biberach kommen, 92,50 Euro, wenn sie aus Warthausen sind und 100 Euro, wenn sie aus anderen Orten stammen. Das „Spatzennestle“ kostet für Biberacher Kinder 60 Euro, für Kinder aus Warthausen 72,50 Euro und für Kinder aus anderen Orten 80 Euro. Im „Powerteam“ kostet die Teilnahme für Jugendliche aus Biberach 160 Euro, für Warthauser Jugendliche 172,50 Euro und für Jugendliche aus anderen Orten 180 Euro.