Im Oldtimer durch Asien

Sechs Jahre lang haben Thomas Rahn und Sabine Hoppe in einem umgebauten Lastwagen die Welt bereist. Davon berichtet Thomas Rahn am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr in der Reihe „Wunderwelten“ im Traumpalast. Mit 29 Jahren brachen Sabine Hoppe und er auf zu einer Reise, die sechs Jahre dauern sollte und auf der sie 33 000 Kilometer zurücklegen sollten. Auf dem Weg nach Osten steckten sie im Sandsturm fest, entdecken märchenhafte Basare an der Seidenstraße, entkamen knapp dem aufkeimenden Bürgerkrieg in Kirgistan und kämpften sich durch hüfttiefe Flüsse in der Mongolei. „Bis ans Ende der Welt ist eine authentische Geschichte über eine Reise ins Unbekannte“, heißt es in der Ankündigung des Traumpalasts.

