Im Lavacafé endet nach 20 Jahren eine Ära

Am 24. Dezember endet eine Ära: Andy Blersch und Karin Thamm-Blersch verabschieden sich an Heiligabend aus der Biberacher Gastronomieszene. 20 Jahre lang führten sie erfolgreich das Lavacafé am Kesselplatz. Es ist ein Abschied, der dem Biberacher Ehepaar schwer fällt und dennoch freuen sie sich auf ihren nächsten Lebensabschnitt. Eine Nachfolgerin, die das Lavacafé künftig in ihrem Sinne weiterführt, wurde bereits gefunden.

„Wir haben uns lange mit dem Gedanken beschäftigt, wie es bei uns weitergehen soll“, sagt Andy Blersch. Immerhin war das Lavacafé 20 Jahre lang das familiäre Wohnzimmer, ein Zuhause für viele Menschen. „Der Hauptgrund, warum wir uns letztendlich zu diesem Schritt entschieden haben, sind bei mir gesundheitliche Gründe. Es ist an der Zeit, einen Gang zurückzuschalten, weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben.“

Corona-Zeiten gemeinsam überstehen

Auch die vergangenen Corona-Jahre haben ihren Teil dazu beigetragen. „Die Zeiten waren sehr schwer. Corona hat uns von heute auf morgen in Schockstarre versetzt. Plötzlich konnten wir nicht mehr arbeiten und keiner wusste, wie es weiter geht“, sagt Karin Thamm-Blersch. „Aber das Wichtigste für uns war, das gemeinsam durchzustehen und durchzuhalten, bis Corona vorbei ist.“ Und das haben sie geschafft. „Wir hatten hier nochmal einen ganz tollen Sommer.“

Der perfekte Abschied also für Familie Blersch. „Wir wollten auf keinen Fall durch Corona gezwungen werden, aufzuhören, sondern diese Entscheidung frei und selbst treffen.“ Und das haben sie nun getan. An Heiligabend werden sich Andy Blersch und Karin Thamm-Blersch von ihren Gästen und der Biberacher Öffentlichkeit verabschieden. „Der Gedanke daran, ist hochemotional. Wenn ich daran denke, könnte ich weinen“, sagt Karin Thamm-Blersch. „Das Lavacafé ist unser Baby, wir haben hier mehr Zeit als zu Hause verbracht.“ Doch auch wenn die Vorstellung schmerzt, sind die beiden sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Irgendwann muss auch mal Schluss sein.“

Nachfolgerin steht bereits fest

Beruhigend ist für Familie Blersch, dass schon eine Nachfolgerin gefunden wurde, die das Lavacafé mit dem Namen und auch dem Konzept übernehmen möchte. Catrien Müller stammt ebenfalls aus Biberach und wurde von der Stadt Biberach, der das Gebäude am Kesselplatz gehört, ausgewählt, die neue Pächterin zu sein. „Es gab wirklich einige Bewerber“, sagt Karin Thamm-Blersch. „Für uns ist es schön, zu wissen, dass es in unserem Sinne weitergeht.“

Ähnlich sieht das auch Andy Blersch: „Das ist eine tolle Lage hier, mitten im Herzen der Stadt und perfekt für ein Café.“ Er freut sich, dass eine junge Biberacherin das Lavacafé übernimmt: „Wir wünschen ihr ganz viel Erfolg und genauso viele tolle Jahre, wie wir sie hatten.“ Seine Gäste wird er am meisten vermissen: „Es gibt so viele Menschen, die wir in den vergangenen Jahren bestimmt fast täglich gesehen haben. Die werden uns fehlen. Wir bedanken uns bei allen treuen Gästen, die uns immer begleitet haben.“ Ebenso das gesamte Lava-Team: „Wir hatten hier so ein tolles Personal, wir waren immer wie eine große Familie.“

An Heiligabend wollen sie deshalb noch ein letztes Mal gemeinsam mit allen feiern und sich verabschieden: „Ich kann mir zwar noch nicht vorstellen, wie es ist, hier endgültig abzuschließen. Es wird bestimmt sehr traurig, aber wir freuen uns auch auf die Zukunft“, sagt Andy Blersch. „Wer weiß, was da noch kommt.“