Im Komödienhaus gibt’s wieder Kunst

Nach längerer, coronabedingter Ausstellungspause eröffnet der Kunstverein Biberach am 5. September wieder eine Ausstellung im Komödienhaus. Der Verein freut sich deshalb umso mehr, Collagen des international bekannten syrischen Künstlers Tammam Azzam zeigen zu können.

Tammam Azzam, geboren 1980 in Damaskus (Syrien), machte erstmals 2013 auf sich aufmerksam, als er sein Atelier in Syrien aufgeben musste und in seiner neuen Heimat Dubai begann, digitale Fotomontagen anzufertigen. Eine dieser Arbeiten, die sich direkt mit dem Krieg in seinem Heimatland auseinandersetzen, zeigt ein bombardiertes syrisches Gebäude, überlagert mit einer Abbildung von Gustav Klimts Gemälde „Der Kuss“. Das Motiv ging unmittelbar nach seiner Veröffentlichung im Netz viral und zählt bis heute zu den bekanntesten Motiven des Künstlers.

Ausgehend von der Situation in seinem Heimatland Syrien befassen sich die Werke von Tammam Azzam mit der Frage, wie man angesichts von Krieg und Gewalt weiterhin Kunst machen kann. Der Künstler kam 2016 als Fellow des Hanse-Wissenschaftskollegs, Institute for Advanced Study in Delmenhorst, nach Deutschland und zog 2018 mit seiner Familie nach Berlin.

Mit seinem Umzug nach Deutschland entwickelte Tammam Azzam eine neue, einzigartige „Mal“-Technik: bis zu 50 000 kleine und kleinste Stückchen handbemalter Papiere fügen sich auf Leinwand oder Holz in mehreren Schichten zu abstrahierten Darstellungen von Menschen, Gebäuden und Strukturen zusammen. Die Bilder wirken wie chaotische, abstrakte Mosaike: freie Transformationen von Fotografien zumeist zerstörter Architekturen und Städte in bildhafte Kompositionen. Aus Chaos und Zerstörung entsteht unter den Händen des Künstlers ein neues Ganzes, verbinden sich die einzelnen Bruchstücke zu einer neuen Realität.

Tammam Azzams Werke befinden sich in Stiftungen und Sammlungen im Nahen Osten und in den USA und werden weltweit ausgestellt. Der Künstler lebt mit seiner Familie in Berlin.

Anstelle einer Vernissage findet am Samstag, 5. September, von 11 bis 17 Uhr ein Eröffnungstag statt. Der Künstler wird anwesend sein und freut sich auf anregende Gespräche und Begegnungen mit den Kunstinteressierten.