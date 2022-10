Im Kampf um Lebensperspektiven

Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind. Heute schreibt Nathalie Arnegger (Foto: Kliebhan), Intendantin der Biberacher Filmfestspiele, über die Dokumentation „Love will come later“.

„Liebling, ich bin so traurig“, schreibt Samir seiner Geliebten, die soeben den marokkanischen Orbit mit dem Flugzeug verlässt, um wieder an ihrer Realität anzudocken.

Der Platz der Henker in Marrakesch in der untergehenden Sonne, abtauchen in die orientalisch-pittoreske Szenerie der nächtlichen Großstadt inmitten der Wüste – Frauen aus der ganzen Welt treffen sich mit Männern in dieser betörenden Kulisse aus Gerüchen von Garküchen, Minaretten und einer Farbenpracht aus Gewändern und Häuserfassaden. Für die Männer, die in der Regel kein Visum besitzen, um sich frei in der Welt zu bewegen, und deren heimatliche Tradition und Religion sich im Kontrast zur Freizügigkeit einer westlichen Frau befinden, sind diese Begegnungen eine Herausforderung.

Samir ist einer jener jungen Männer, der umgeben von seinen Freunden in dieser Welt aus Tradition und Moderne versucht, sich zurechtzufinden. Seine Freunde lehnen marokkanische Frauen zugunsten einer Europäerin schon auch mal ab, sie haben eine klare Vorstellung dessen, wo sie leben wollen. Samir hat Zweifel und begibt sich mutig in den Strudel seiner Gefühle, ohne die Freunde oder die eigene Wahrnehmung seiner Situation auszublenden. Sparsam eingesetzte Bouzouki-Sounds, durchmischt mit Zirpen der Grillen, während Samir über die einsetzende Kälte in der Beziehung spricht. Welcher Ausweg ist seiner?

Er steht vor der Entscheidung, sein bisheriges Leben zugunsten eines Studiums im Ausland zu beenden. Ein Stempel trennt ihn vom Traum, in Deutschland zu leben, dem Nachweis, dass er sich selbstständig finanzieren kann.

Die junge Schweizer Filmemacherin Julia Furer, die in Biberach anwesend sein wird, hat mit ihrer Kamerafrau ein kluges Porträt des Innenlebens eines Maghrebiners geschaffen, das den Blick von außen auf Samirs wilde Fahrten mit dem Motorrad durch die dicht bevölkerte Stadt, in den ultramodernen Bars und traditionellen Imbissen krass kontrastiert.

In der neu geschaffenen Reihe, in der die Biberacher Filmfestspiele in den nächsten Jahren jeweils einem Land einen besonderen Schwerpunkt widmen, wird 2022 Afrika in den Fokus gerückt. Innerhalb des Präsenzprogramms im Kino gibt es fünf weitere Filme des großen, vielfältigen Kontinents. Auf der Video-on-demand-Plattform „BFFS Plus!“ finden sie zwei weitere Dokumentarfilme aus Zentral- und Südafrika.

Zu sehen ist „Love will come later“ am 3. November, 13.15 Uhr, und am 4. November, 16 Uhr. Karten gibt es im Festivalkino Traumpalast und online unter: www.biberacherfilmfestspiele.de.