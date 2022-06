Im Handwerk für den Klimaschutz arbeiten

Mit einer Ausbildung im Handwerk tragen junge Menschen aktiv zum Klimaschutz bei – nicht nur bei einer Lehre in einem Betrieb, der Solarfelder oder Windräder errichtet. Wer lerne, moderne Heizanlagen zu installieren, Lüftungen verbaut oder effiziente Gebäudetechnik zum Kunden bringt und Energieeffizienz steigert, leiste einen Beitrag für Umwelt und Klima, teilt die Handwerkskammer Ulm mit. „Energie- und Klimawende werden nur mit dem Handwerk umgesetzt werden“, so Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Energiewende und Klimaschutz würden auch die handwerklichen Gewerke verändern, so die Handwerkskammer. Die Berufe werden vernetzter. Fachkräfte mit vernetztem Wissen sind gesucht. Das Projekt „Exzellenz Handwerk“ entwickelt mit den Projektpartnern, darunter Hochschulen und Handwerksbetriebe, vernetzte Weiterbildungslehrgänge. Acht Teilnehmer durchliefen das erste Angebot bereits und absolvieren aktuell ihre Prüfungen im Bereich Intelligente Gebäudetechnik und Systemvernetzung. Anschließend sind sie hochqualifizierte Spezialisten für „Smart Home“ und „Smart Living“.

In diesem Jahr gib es erstmals landesweit Praktikumswochen: In den Pfingstferien, im Juli und in den Sommerferien können Jugendliche in Handwerksberufe hineinschnuppern. Bei eintägigen Praktika lernen sie Betriebsabläufe und Gewerke. In einer Woche sind bis zu fünf Praktika möglich. Das Angebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler zwischen Ostalb und Bodensee ab 15 Jahren. Weitere Informationen gibt es unter www.praktikumswoche.de.