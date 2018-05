Im „Alten Haus“ ertönen junge Stimmen

Das „Alte Haus“ in Biberach hat sich als gute Bühne für ein neues Poetry-Slam-Format entpuppt: Viele Besucher sind zur Premiere des U20-Wortkonzerts, das vom Kultureservoir veranstaltet wurde, gekommen. Die Zuschauer seien nach der Veranstaltung sichtlich vom hohen Niveau der vortragenden Künstler begeistert gewesen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Tabea Farnbacher eröffnete den Abend als Feature-Poetin. Ihre Aufgabe: das Publikum einzustimmen. Dies gelang der 20-jährigen Studentin aus Hannover auf Anhieb. Die Finalistin der Deutschen U20-Poetry- Slam-Meisterschaften 2017 bewies mit ihrem Text „Brief an meine Depression“, dass sie zu den ganz großen Talenten der Poetry-Slam-Szene gehört.

Tiefsinnig und berührend

Im Wettbewerb standen elf Schüler aus Biberach, Ravensburg und Ulm, die in zwei Gruppen gegeneinander antraten. Das Publikum in seiner Juryfunktion klatschte dann jeweils einen Kandidaten per Applaus-Abstimmung ins Finale.

In der ersten Gruppe traten Laura Necker, Michelle Röhrl, Laura Hempfer, Lea Romer, Silas Mieger (allesamt aus Biberach und Umgebung) und Angie Koch aus Ulm gegeneinander an. Die Texte waren durchgehend tiefsinnig, berührend und zum Nachdenken anregend. Mit einem Text über die Liebe überzeugte Lea Romer das Publikum und wurde ins Finale applaudiert.

Nach der Pause stimmte Tabea Farnbacher mit einem weiteren Text auf die zweite Runde ein. Annika Niederer aus Ravensburg machte den Anfang und stellte in ihrem Text klar, dass sie auch nach zehn Jahren langen Nachdenkens immer noch „undefiniert“ ist. Danach folgten Lisa Skamira und Gregor Kinzel (beide aus Biberach). Kinzel setzte sich mit den Kuriositäten von Facebook („die Stasi für Freiwillige, die mitmachen“) auseinander. Lena Ahlfänger (Ravensburg) und Carina Kibler (Warthausen) komplettierten die Runde. Am besten gefiel der Text von Carina Kibler, die mit ihren „Tipps zum Leben“ weder „Moralapostelin noch die beste Freundin des Publikums sein will“ und außerdem ein „Bausparvertrag nicht die schlechteste Entscheidung sein muss“.

Fortsetzung der Reihe geplant

Lea Romer und Carina Kibler gaben im Finale nochmals eine Kostprobe ihres Könnens. Tobias Meinhold und Tobias Heyel, die Moderatoren des Abends, hörten dann beim Publikumsapplaus einen kleinen Dezibelvorteil für Carina Kibler heraus, sodass sie den ersten U20-Poetry-Slam in Biberach für sich entschied.

Nach dem Erfolg der Premiere schließen die Veranstalter eine Fortsetzung dieser Reihe nicht aus, denn „die Förderung des Nachwuchses aus der Region liegt uns sehr am Herzen“, so Meinhold und Heyel. Nicht zuletzt, weil es bei den baden-württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaften im Mai 2019 in Biberach auch einen U20-Wettbewerb geben wird. Und bis dahin soll der Nachwuchs Bühnenerfahrung sammeln.

Die nächste Möglichkeit, bei einem Poetry Slam dabei zu sein, bietet sich am Freitag, 2. März, in der Gigelberghalle Biberach, wo bekannte Größen der Slam-Szene gegeneinander antreten werden. Beginn ist um 20 Uhr.

Karten gibt es über Reservix, beim Kartenservice im Rathaus und bei der Schwäbischen Zeitung. Mehr Informationen gibt es auf www.kultureservoir.com