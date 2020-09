Illertalderby der Kellerkinder steht an

Der Tabellenführer FC Wacker Biberach tritt in der Fußball-Kreisliga A I bei der SGM Rot/Haslach an. Der SV Winterstettenstadt empfängt den SV Stafflangen. Die LJG Unterschwarzach spielt in Ummendorf. Ein Illertalderby der Kellerkinder steht zwischen dem SV Erolzheim und dem SV Dettingen II an. Alle Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Der FC Wacker Biberach fährt als Favorit auf das Haslacher Sportgelände. Wacker konnte auch das Stadtderby für sich entscheiden und scheint sich weit oben in der Tabelle festsetzen zu wollen. Die Gastgeber von der SGM Rot/Haslach sind noch schwer einzuschätzen. Das Heimspiel gegen Bellamont ging knapp verloren, gegen Dettingen II gab es einen Sieg.

Das Glück scheint zumindest dem TSV Ummendorf hold zu sein. Der TSV kam zu zwei Siegen, allerdings standen die Erfolge auf tönernen Füßen. Wie geht es im Heimspiel gegen die LJG Unterschwarzach weiter? Die LJG gewann gegen Winterstettenstadt ebenfalls etwas glücklich, ist aber in Ummendorf in der Außenseiterrolle.

Ausrutscher vergessen machen

Die Auftritte des SV Stafflangen in Erolzheim und gegen Kirchdorf waren überzeugend. Zum nicht weit entfernten SV Winterstettenstadt geht am Sonntag die Reise. Der SVW will nach seinem guten Start gegen den SV Ellwangen den Ausrutscher vor eigenem Publikum vergessen machen. Allerdings braucht Winterstettenstadt dazu einen ganz guten Tag.

Noch keinen Zähler konnte der FV Biberach II bisher gewinnen. Auch dem Gästeteam von der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen geht es nicht anders. Wer kommt aus dem Tabellenkeller und für wen geht es noch weiter runter? Beide Mannschaften brauchen drei Punkte, um einen richtigen Schritt nach vorn machen zu können. Eine schwierige Aufgabe für beide Mannschaften.

Vereint am Tabellenende

Vereint am Tabellenende stehen die Illertalteams SV Erolzheim und SV Dettingen II. Beim Derby in Erolzheim dürfte vor allem die Heimelf bemüht sein, endlich einen Schritt nach vorn machen zu können. Der Gast aus Dettingen wird sich gerade gegen diesen angezählten Gegner etwas ausrechnen. Befreit kann keine Mannschaft aufspielen.

Auch beim dritten Illertalvertreter, dem SV Kirchdorf, sind am Himmel schon dunkle Wolken aufgezogen. Ein Punkt aus zwei Spielen und eine 3:6-Niederlage beim SV Stafflangen, laden nicht gerade zu Luftsprüngen ein. Da ist die Lage bei den Gästen vom FC Bellamont schon bedeutend entspannter. Überraschend gut verkauft sich der FCB in der noch jungen Saison. Sechs Punkte im Rücken lassen Bellamont entspannt nach Kirchdorf reisen.

Noch keinen Zähler auf dem Konto

Die ungefähr gleiche Konstellation gibt es in der Partie SGM Muttensweiler/Hochdorf gegen den SV Ellwangen. Die SGM hat bisher die maximale Punktzahl erreicht und der Gast aus Ellwangen hat noch keinen Zähler auf dem Konto. Die Partie auf dem Sportgelände in Muttensweiler sollte eigentlich eine klare Sache werden, aber der SV Ellwangen ist nicht so schlecht, wie es der derzeitige Tabellenstand ausdrückt.