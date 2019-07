Illegale Müllentsorgung sorgt für Probleme

In Städten und Gemeinden gibt es immer wieder das Problem, dass Sperrmüll und Haushaltsgroßgeräte bei den Depotcontainerstellplätzen illegal entsorgt werden. Daher macht der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Biberach in einer Pressemeldung erneut „auf die komfortablen Möglichkeiten der Abholung von Sperrmüll und Haushaltsgroßgeräten aufmerksam. Niemand muss den Weg der illegalen Abstellung an den Depotcontainern und das Risiko eines Bußgelds auf sich nehmen, wenn es doch die Möglichkeiten der kostenlosen Abholung gibt.“

Die Abholung kann online oder auch per Telefon beim AWB bestellt werden. Seit dem 1. Januar haben bereits mehr als 7300 Bürger die neuen Online-Dienste des Abfallwirtschaftsbetriebs auf der Homepage www.awb-biberach.de genutzt. Nach Auslaufen der Sperrmüllkarten im Februar seien dies bereits mehr als 70 Prozent, so der AWB.

Um die Onlinedienste nutzen zu können, benötigt man den Abfallgebührenbescheid. Zusammen mit der Kundennummer und einem weiteren, nur dem Bürger bekannten Identifizierungsmerkmal kann man sich anmelden. Auf der Webseite des AWB beschreibt eine Anleitung den Anmelde- und Bestellvorgang Schritt für Schritt. Bürger, die keinen Internetanschluss haben, können die Anmeldung zur Sperrmüll- oder Haushaltsgroßgeräteabfuhr auch telefonisch unter 07351/52-7177 erledigen.