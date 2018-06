Illegal entsorgter Müll sorgt für Aufregung

Rund 872 500 Euro hat die Stadt Biberach 2016 für die Stadtreinigung aufgewendet. Obwohl das bereits mehr ist als bei den meisten Städten vergleichbarer Größe, gibt es Probleme, wenn es um die Sauberkeit in der Stadt geht, wo es nicht ohne Mithilfe der Bürger funktioniert. So beklagt Baubetriebsamtsleiter Markus Merkle den zunehmenden wilden Müll im Umfeld von Wertstoffcontainern sowie das Entsorgen von Hausmüll in Gelben Säcken.

„Es ist in der Innenstadt ein regelrechter Sport geworden, seinen Hausmüll in Gelbe Säcke zu kippen und zu erwarten, dass diese bei der Wertstoffabfuhr mitgenommen werden“, sagte Merkle in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bei der Vorstellung des Stadtreinigungsberichts 2016. „Das ist inzwischen ein richtig großes Problem, und ich komme mir dabei hilflos vor.“ Die Entsorgungsfirma, die die Gelben Säcke abholt, ist nicht verpflichtet, diese mitzunehmen, wenn sich darin Müll und keine Wertstoffe befinden. Die Folge: Die Stadtreinigung muss die falsch befüllten Säcke entsorgen und die Stadt es logischerweise bezahlen. „Meine Mitarbeiter sind immer ziemlich gefrustet, wenn sie das aufräumen müssen“, so Merkle.

Er appelliert deshalb an die Bürger und besonders an die Hausvermieter, darauf zu achten, dass nur die vorgesehenen Wertstoffe in die Gelben Säcke gefüllt werden. „Ich weiß auch, dass es ausländische Mitbürger gibt, die mit dem Müllkonzept des Landkreises nicht so vertraut sind und denen man das gegebenenfalls erklären muss“, so Merkle.

Containerstandorte als Müllplatz

Ein weiteres Problemfeld sind aus seiner Sicht die Bereiche um die Wertstoffcontainer. Hier komme es vor allem an den Containerstandorten Weißes Bild und Pflugschule zunehmend zu wilden Müllablagerungen. Auch Container für Altkleider und Schuhe würden wiederholt als Müllabladestationen genutzt. „Das passiert besonders häufig an Standorten, an denen es wenig soziale Kontrolle, zum Beispiel durch benachbarte Wohnhäuser, gibt“, so Merkle.

Die Kosten für die Stadtreinigung seien 2016 höher gewesen als im Jahr zuvor (810 000 Euro). Dies habe auch mit den Reinigungsarbeiten nach den Hochwasserereignissen zu tun. „Generell haben wir aber, was die Stadtreinigung betrifft, einen hohen Standard, der Geld kostet“, sagte der Leiter des Baubetriebsamts. Von der Summe her sei der Etat so hoch wie in einer 70 000-Einwohner-Stadt, also doppelt so groß wie Biberach. Die Neugestaltung von Straßen und Plätzen in den vergangenen Jahren habe dazu geführt, dass auch die Anforderungen für deren Reinigung anspruchsvoller geworden seien, so Merkle. „Der öffentliche Raum wird von den Bürgern heutzutage anders genutzt als früher“, sagte er und sprach von einer „Mediterranisierung“.

Ordnungsdienst übernimmt

Merkle hatte in seinem Bericht allerdings auch gute Nachrichten: So sind wilde Schmierereien im Stadtbild derzeit kaum ein Thema mehr und auch Vandalismus auf Spielplätzen gebe es kaum. Hier müsse man allerdings abwarten, wie sich das nach dem Wegfall des sogenannten Präsenzdienstes zum Jahresende 2016 auswirke, so Merkle. Dessen Aufgaben hat nun der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) übernommen. Zudem werden zum 1. Juli dessen Einsatzzeiten ausgeweitet. Im Unterschied zum Präsenzdienst hat der KOD weiter reichende polizeirechtliche Kompetenzen.

