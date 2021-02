Ihr Erfolgsrezept für 60 Ehejahre lautet Zufriedenheit und Harmonie

Vor 60 Jahren haben Brigitte und Ludwig Bühler, die im Biberacher Teilort Rißegg wohnen, geheiratet. Sie können heute mit der diamantenen Hochzeit ein seltenes Ereignis und einen bedeutenden Hochzeitstag feiern.

Brigitte Bühler ist in Danzig geboren. Am 1. September 1939 begann in Danzig gegen 4.30 Uhr der Zweite Weltkrieg. Danzig wurde völlig zerstört. Sie hat die meiste Zeit als Kind in Kellern und Luftschutzbunkern mit Sirenengeheul verbracht. „Die Erinnerungen daran sind schlimm“, sagt Brigitte Bühler nachdenklich. Ihr Vater ist im Krieg gefallen. Bevor sie 1958 mit ihrer Mutter und Schwester nach Deutschland kam, war sie drei Jahre Protokollschreiberin beim Amtsgericht Danzig. „Das war ein interessanter Job“, lobt sie die damalige Arbeit.

In der Firma kennengelernt

In Biberach haben sich Brigitte und Ludwig Bühler bei der Arbeit in einer größeren Firma kennengelernt. Sie als technische Angestellte, er als Feinmechaniker. Brigitte Bühler war 30 Jahre in dieser Firma tätig und vier Jahre wirkte sie dort im Betriebsrat mit.

Ludwig Bühler war 20, als die beiden geheiratet haben. Die Volljährigkeit galt erst mit 21. Für eine Heirat brauchte er deshalb die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts. Mit „Scho wieder so a Jonger“ habe ihn Amtsrichter Kilian im Amtsgericht damals empfangen, „’s wird au heba“. Dass es gehalten hat, beweist der heutige Tag. Es sei das jüngste Brautpaar, das er bisher getraut habe, gab Stadtpfarrer Albert Nusser seinerzeit bei der kirchlichen Trauung in der Biberacher Kirche St. Martin bekannt, erinnert sich Ludwig Bühler. Brigitte Bühler war bei der Heirat bereits volljährig.

Keine Unstimmigkeiten

Auf die Frage, was ein 60 Jahre langes, glückliches Eheleben ausmache, blicken sich beide schmunzelnd an und bekennen dann unisono: „Zufriedenheit“. Sie kämen gut miteinander aus und auch mit den beiden Söhnen, die außerhalb der Kreisgrenzen von Biberach leben, und mit deren Frauen habe es nie Unstimmigkeiten gegeben. „Wir leben und lieben die Harmonie“, so Brigitte Bühler.

Da steckt Musik drin: Im Wohnzimmer steht eine Orgel und ein Notenblatt ist aufgeschlagen. Daneben stapeln sich CDs. Brigitte Bühler hat das Klavierspiel erlernt und ist später auf die Orgel umgestiegen. Heute spielt sie noch für den Hausgebrauch. Neben der Musik hatte sie auch eine Vorliebe fürs Tanzen. So hatte sie in jungen Jahren Ballettunterricht und engagierte sich in Ballett- und Bauchtanzgruppen.

Bei der Landmannschaft Schlesien mitgewirkt

Bei der Biberacher Ortsgruppe der Landsmannschaft Schlesien war sie auch dabei. „Da bin ich gerne hingegangen, mit den anderen konnte ich mich da auf Polnisch unterhalten“, sagt Brigitte Bühler, die mit der polnischen Sprache aufgewachsen ist und später Deutsch lernte.

Zu den gemeinsamen Hobbys zählen Reisen. Für sie ist Reisen nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Lebenseinstellung. Begonnen hat es mit Campen. Mit den Kindern seien sie viele Jahre mit dem Wohnwagen nach Italien gefahren. Später wurden mit dem Flugzeug weitere Reisen unternommen.

Verwandtenbesuche zum Schützenfest

Brigitte Bühler hat Verwandtschaft in Argentinien und USA. So finden auch dort Verwandtenbesuche statt. „Zum Biberacher Schützenfest kommen diese gerne zu Gegenbesuchen nach Biberach“, erzählt die Jubilarin. Und: In Polen sind weitere Verwandte. Auch mit diesen finden immer wieder Begegnungen statt.