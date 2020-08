IHK würdigt beste Abiturleistungen im naturwissenschaftlichen Bereich

Die IHK Ulm hat zum neunten Mal den IHK-Preis für beste Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern vergeben. Stellvertretend wurde eine Schülerin eines Biberacher Gymnasiums geehrt.

Ziel des Preises ist es, die wirtschaftliche Bedeutung der Themenbereiche Naturwissenschaften und Technik zu unterstreichen, die Leistungen der Schüler zu würdigen und Anreize zu schaffen, sich mit naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Denn Bildung und Wissen sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren für Arbeitnehmer, für Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt. Insbesondere die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen bildet die Basis für Innovation und Fortschritt. „Die Rohstoffe unserer Region stecken in den Köpfen, deshalb fördern wir die jungen Talente, um den Wohlstand und die Wettbe-werbsfähigkeit unserer Region zu erhalten und weiter auszubauen“, unterstrich IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin W. Deinhard. Die Schulleitungen der Gymnasien waren aufgerufen, ihre beste Abiturientin oder ihren besten Abiturienten der entsprechenden Fächer vorzuschlagen. Benannt wurden 24 Absolventinnen und Absolventen. Stellvertretend für alle Preisträger würdigte der IHK-Hauptgeschäftsführer Nadja Steinle für ihre herausragenden Leistungen im Fach Gestaltung und Medientechnik am Technischen Gymnasium der Karl-Arnold-Schule in Biberach. „Ich freue mich sehr über den Preis. Er würdigt mein Engagement in diesem Fach“, sagte Nadja Steinle.