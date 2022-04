IHK will ukrainischen Geflüchtete in den Job helfen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm möchte Geflüchteten aus der Ukraine, helfen, auf dem Arbeitsmarkt leichter Fuß zu fassen. Dazu bietet sie auch Informationen auf ukrainisch an.

Erste Anlaufstelle für die Hilfesuchenden sind sowohl das Projekt „Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Zugewanderte“, wie auch das Welcome Center Ulm/Oberschwaben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Projekte haben Erfahrung in der Arbeit mit Menschen aus aller Welt und unterschiedlicher Herkunft sowie sozialen Rahmenbedingungen, schreibt die Handelskammer in einer Pressemitteilung. Die Projekte sind seit Jahren fest in der IHK Ulm verankert. Bewährte Strukturen und gute Kontakte zu ehrenamtlichen Organisationen, Behörden und in verschiedenen Netzwerken würden zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen genutzt, heißt es.