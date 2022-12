IHK Ulm zeichnet erfolgreichste Absolventen aus

Mehr als 550 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben in der Stadthalle Biberach die Besten in der IHK-Region gefeiert. Mit der Veranstaltung „Best of …“ ehrt die IHK Ulm jedes Jahr die Besten aus Aus- und Weiterbildung. Weitere 470 Gäste verfolgten die Veranstaltung digital per Stream.

Unter dem Motto „Talent entfalten, Zukunft gestalten“ wurde ein multimediales Programm mit Livemusik und einer Showeinlage durch die Berliner Gruppe „Cosmic Artists“ geboten. IHK-Vizepräsident Friedrich Kolesch und Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch überreichten den Absolventen ihre Zeugnisse.

Kolesch lobte das Engagement der Unternehmen und Berufsschulen in der dualen Berufsausbildung und unterstrich die beeindruckenden Ergebnisse, die in Aus- und Weiterbildung erzielt wurden. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft. Sie sorgen für Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand. Die jungen Menschen erbringen hervorragende Leistungen in Berufen, die für unsere Gesellschaft ganz wichtig sind. Wir wollen ermutigen und für die berufliche Aus- und Weiterbildung werben“, betonte Kolesch.

Eine Ausbildung haben in diesem Jahr 2201 Personen in 122 IHK-Ausbildungsberufen erfolgreich abgeschlossen. In Biberach zeichnete die IHK Ulm 41 von ihnen für ihre hervorragenden Leistungen mit einem Preis aus. Sechs davon sind im jeweiligen Ausbildungsberuf sogar Landesbeste. 189 Absolventen erhielten für besondere Leistungen eine Belobigung.

Bei den Fortbildungsprüfungen wurden von den insgesamt 1154 Prüfungsteilnehmern fünf für hervorragende Leistungen mit dem IHK-Preis ausgezeichnet. Zudem wurden 21 Prüfungsbeste geehrt. 50 Personen wurde eine Belobigung ausgesprochen.

Das berufliche Bildungssystem versorgt die Unternehmen mit dringend benötigten Fachkräften. „Wer sich für eine Ausbildung entscheidet und später Weiterbildungen der Höheren Berufsbildung absolviert, kann adäquat zur akademischen Bildung Karriere in den Unternehmen machen“, ist Engstler-Karrasch überzeugt.