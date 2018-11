IHK Ulm zeichnet 120 Absolventen aus

800 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben am Bildungsevent „Best of …“ in der Biberacher Stadthalle teilgenommen. IHK-Vizepräsident Friedrich Kolesch und Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle zeichneten die erfolgreichsten Absolventen der diesjährigen IHK-Prüfungen der Aus- und Weiterbildung aus.

Kolesch lobte das Engagement der Unternehmen in der Ausbildung, das zu hervorragenden Ergebnissen führt. In diesem Jahr haben 2618 Personen in 122 IHK-Ausbildungsberufen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. In Biberach zeichnete die IHK Ulm 17 von ihnen für ihre hervorragenden Leistungen mit dem Preis der IHK aus. 90 Absolventen erhielten für besondere Leistungen eine Belobigung.

Die duale Ausbildung versorgt die Unternehmen mit den benötigten Fachkräften, ausgestattet genau mit den Kenntnissen und Fertigkeiten, die die betriebliche Praxis erfordert. Das Zusammenspiel von Berufsschule und Unternehmen soll sicherstellen, dass die Absolventen einer dualen Ausbildung bestens vorbereitet in das Berufsleben starten. „Sie erwarten überdurchschnittlich gute Beschäftigungschancen. Das zeigen alle Prognosen zum Fachkräftebedarf, insbesondere in der IHK-Region Ulm, übereinstimmend“, so die IHK.

Bei den Fortbildungsprüfungen in 19 Fortbildungsqualifikationen wurde von den insgesamt 1688 Prüfungsteilnehmern einer für hervorragende Leistungen mit dem IHK-Preis ausgezeichnet. Zudem wurden fünf Prüfungsbeste geehrt. Sieben Personen wurde eine Belobigung ausgesprochen.

„Wer neben seinem Beruf und der Familie abends und samstags die Weiterbildungskurse besucht, hat meinen höchsten Respekt“, betonte Kolesch, der zugleich auf die damit verbundenen Chancen hinwies. Gerade bei Fachkräften mit mittlerer und hoher Qualifikation, also Personen mit einer Weiterbildung zum Techniker, Meister, Fachwirt oder Betriebswirt, werde künftig der größte Mangel entstehen. Fast jede zehnte Stelle werde nach wissenschaftlichen Studien nicht besetzt werden können.

Abschließend dankte Kolesch allen Beteiligten – Berufsschullehrern, Ausbildern, den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse, den Eltern und den Unternehmen – für ihren Einsatz. „Sie füllen die duale Berufsausbildung mit Leben und geben ihr die Qualität, die weltweit bewundert wird.“ Den erfolgreichen Absolventen zollte Kolesch großen Respekt: „Sie können zu Recht stolz sein auf Ihre Leistung.“ Zugleich forderte er sie auf: „Bleiben Sie dran und machen Sie sich fit für weitere Karriereschritte.“

Das Event moderierte Nicolai Des Coudres. Das Rahmenprogramm gestalteten der Schweizer Claude Criblez mit seinem Flugzoo und die Jonglage-Künstler „jonglissimo“ mit einer unterhaltsamen Show aus Comedy und Artistik.