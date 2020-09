IHK Ulm verzeichnet 322 weniger Ausbildungsverträge

Am 1. September haben bei den Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung und Handel der IHK-Region Ulm 1925 junge Menschen ihre Ausbildung begonnen, darunter 42 Flüchtlinge. Das sind 14,3 Prozent oder 322 Verträge weniger als vor einem Jahr. Der Rückgang an Auszubildenden ist gleichermaßen auf die kaufmännischen (minus 13,2 Prozent) und gewerblich-technischen Berufe (minus 15,5 Prozent) zurückzuführen.

„Die sinkende Zahl an Schulabgängern wie auch die Auswirkungen der Coronakrise sind im Ausbildungsbereich deutlich zu spüren. Viele Vertragsabschlüsse haben sich verzögert oder kommen erst jetzt nach der Sommerpause zustande. Zahlreiche Betriebe suchen weiterhin nach Azubis, weswegen wir im Laufe der nächsten Monate mit Neuverträgen rechnen. Grundsätzlich ist der Start in eine Ausbildung in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb das ganze Jahr über möglich“, kommentiert Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, die Situation zum Ausbildungsbeginn 2020.

Viele Angebote in der IHK-Lehrstellenbörse

In der IHK-Region Ulm gibt es noch zahlreiche offene Ausbildungsstellen in allen Branchen. Jugendliche finden in der IHK-Lehrstellenbörse (www.ihk-lehrstellenboerse.de) noch mehr als 130 freie Ausbildungsplätze für den Ausbildungsbeginn in diesem Herbst verteilt auf unterschiedliche Branchen. Händeringend sucht die Baubranche nach Auszubildenden. „Betriebe planen ihre Nachwuchsförderung langfristig. Eine interne Umfrage zeigt: Viele Unternehmen streben an, die aktuelle Zahl der Ausbildungsplätze auf dem gewohnten Niveau zu halten – trotz Krise“, analysiert Deinhard.

Zehn neu geordnete IHK-Berufe

Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2020 treten insgesamt zehn neu geordnete IHK-Berufe in Kraft. Neben den Bankkaufleuten wurden die vier IT-Berufe auf eine neue Basis gestellt. IT-Interessierte können zukünftig zwischen den beiden kaufmännisch geprägten Berufen „Kaufleute für Digitalisierungsmanagement“ und „Kaufleute für IT-System-Management“ oder den eher technisch orientierten Fachinformatikern und IT-System-Elektronikern wählen. Im Bereich der Chemie wurden die Laborberufe (Biologie-, Chemie- und Lacklaborant) in einem schlanken Verfahren fit für digitale Herausforderungen gemacht. Eine komplette Überarbeitung erfuhr auch der Groß- und Außenhandel, dessen Berufsbild nun unter der Bezeichnung der Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement auftritt. Mit dem Mediengestalter Bild und Ton wird ein weiterer Medienberuf neu geordnet.

Erfolgreicher Abschluss der IHK-Abschlussprüfungen vor den Sommerferien

Knapp 2500 junge Auszubildende haben ihre IHK-Abschlussprüfungen abgelegt. Nicht nur die Durchführung, sondern auch die Vorbereitung der IHK-Prüfungen war dieses Jahr eine besondere Herausforderung. „Es war unser erklärtes Ziel, alle Prüfungen vor den Sommerferien abschließen zu können, damit die jungen Fachkräfte so frühzeitig wie möglich von der Ausbildung in die Festanstellung wechseln können. Es hat geklappt“, zieht Deinhard Bilanz. Er ergänzt: „Wir haben alle an einem Strang gezogen. Vielen herzlichen Dank an die 933 ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer, die in den letzten Monaten im Einsatz waren.“