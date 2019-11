IHK Ulm belohnt Leistungen in Aus- und Weiterbildung

800 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben am Bildungsevent „Best of …“ in der Biberacher Stadthalle teilgenommen. IHK-Vizepräsident Friedrich Kolesch und Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle zeichneten die erfolgreichsten Absolventen der diesjährigen IHK-Prüfungen der Aus- und Weiterbildung aus. Das Event moderierte Nicolai Des Coudres. Das Rahmenprogramm gestaltete die Showband Taking Tomorrow feat. Jess.

Kolesch lobte das Engagement der Unternehmen in der Ausbildung, das zu hervorragenden Ergebnissen führt: Aus dem Bereich der dualen Berufsausbildung zeichnete die IHK in Biberach 13 von 2157 Absolventen in 124 IHK-Ausbildungsberufen für hervorragende Leistungen mit dem Preis der IHK aus. 106 Absolventen erhielten für besondere Leistungen eine Belobigung.

Die duale Ausbildung versorge die Unternehmen mit den benötigten Fachkräften, ausgestattet mit den Kenntnissen und Fertigkeiten, die die betriebliche Praxis erfordert, so die IHK in ihrer Pressemitteilung. Das weltweit einzigartige Zusammenspiel der beiden dualen Partner Berufsschule und Unternehmen stelle sicher, dass die Absolventen einer dualen Ausbildung bestens vorbereitet in das Berufsleben starteten. Sie erwarteten überdurchschnittlich gute Beschäftigungschancen. Das zeigten alle Prognosen zum Fachkräftebedarf, insbesondere in der IHK-Region Ulm, übereinstimmend.

Bei den Fortbildungsprüfungen in 19 Fortbildungsqualifikationen wurden von den insgesamt 1109 Prüfungsteilnehmer drei für hervorragende Leistungen mit dem IHK-Preis und sechs Prüfungsbeste ausgezeichnet. Einer Person wurde eine Belobigung ausgesprochen.

„Mein höchster Respekt“

„Wer neben seinem Beruf und der Familie abends und samstags die Weiterbildungskurse besucht, hat meinen höchsten Respekt“, so Kolesch, der zugleich auf die damit verbundenen Chancen hinwies. Gerade bei Fachkräften mit mittlerer und hoher Qualifikation, also Personen mit einer Weiterbildung zum Techniker, Meister, Fachwirt oder Betriebswirt, werde künftig der größte Mangel entstehen. Wer jetzt eine Karriere mit Lehre anstrebe, sei auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Abschließend dankte Kolesch allen Beteiligten – Berufsschullehrkräften, Ausbildern, den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse, den Eltern und den Unternehmen – für ihren Einsatz. „Sie füllen die duale Berufsausbildung mit Leben und geben ihr die Qualität, die weltweit bewundert wird.“ Den erfolgreichen Absolventen zollte Kolesch großen Respekt: „Sie können stolz sein auf Ihre Leistung und haben einen guten Grund, diese auch zu feiern.“ Er forderte sie auf: „Bleiben Sie dran und nutzen Sie die Karrierechancen, die sich mit einer betrieblichen Ausbildung und einer anschließenden Weiterbildung bieten.“

Die Prüfungsbesten aus dem Kreis Biberach

Weiterbildung

Preisträger:

Industriemeister Fachrichtung Printmedien: Patrick Zerbst, Dietmannsried.

Medienfachwirte Print: Raphael Horn, Missen; Angelina Siegner, Waldkirch.

Prüfungsbeste:

Betriebswirte: Anja Schust, Biberach; David Schüle, Blaubeuren; Alexander Schwarz, Altheim.

Industriemeister Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik: Daniel Krämer, Haslach i. K..

Industriemeister Fachrichtung Metall: Dominik Hutzmann, Hürbel.

Wirtschaftsfachwirtin: Silvia Schefold, Uttenweiler.

Belobigung:

Industriemeister Fachrichtung Printmedien: Patrick Geist, Blumberg.

Ausbildung

Preisträger:

Boehringer Ingelheim, Chemielaboranten: Karin Fastus, Ochsenhausen; Max Barth, Amstetten; Lennart Weiß, Warthausen; Daniel Knopf, Schwendi.

Uhlmann Pac-Systeme, Industriemechaniker: Felix Lauber, Mietingen; Luca Stehle, Staig.

Netze BW, Elektroniker für Betriebstechnik: Oliver Müller, Wolfegg.

Lidl, Kauffrau im Einzelhandel: Dorota Hutzel, Steinhausen an der Rottum.

Südpack, Fachinformatiker Systemintegration: Timo Schmidberger, Rot an der Rot.

Julius Riempp, Kauffrau im Einzelhandel: Rebecca Springer, Erolzheim.

workmatrix, Mediengestalterin Digital und Print: Katja Walter, Ingoldingen.

Fried-Sped, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen: Tamara Kley, Uttenweiler.

Verena Paul und Alexander Paul, Kauffrau im Einzelhandel: Judith Bühler, Unlingen.

Belobigungen:

Boehringer Ingelheim, Chemielaboranten: Vanessa Koot, Münsingen; Sarah Schubert, Buxheim; Katrina Meusburger, Ebersbach-Musbach, Kevin Grimm, Schemmerhofen, Lisa Frankenhauser, Maselheim; Julia Ruedi, Ummendorf, Christian Schemann, Ummendorf; Nico Spalting, Mietingen; Annalena Götz, Ertingen; Florian Glaß, Dietenheim; Anita Widmann, Ehingen; Elektroniker für Automatisierungstechnik: Michael Föhr, Biberach; Jonas Schuck, Biberach; Jonas Schiele, Steinhausen an der Rottum, Lukas Kibler, Eberhardzell; Biologielaborantin: Michelle Portenhauser, Biberach; Produktionsfachkraft Chemie: Dmitri Schneider, Biberach; Alida Vogt, Rot an der Rot; Ellen Drzisga, Schemmerhofen; Pharmakantin: Jennifer Eiberle, Mietingen.

Netze BW, Elektroniker für Betriebstechnik: Daniel Jaer, Aulendorf; Rudolf Samsutdinov, Biberach; Marcel Fleischer, Bad Wurzach; Dominik Gebert, Warthausen; Jonas Müller, Munderkingen; Andre Handel, Oberstadion.

Südpack, Mediengestalterin Digital und Print: Larissa Lindner, Bad Saulgau; Fachkraft für Lagerlogistik: Fabian Schroll, Biberach; Industriekaufleute: Luca Letzgus, Schwendi; Sophia Ströbele, Kirchberg an der Iller.

Quantum, Maschinen- und Anlagenführer: Markus Gerster, Biberach, Ruslan Kober, Bad Buchau; Robin Axenfeld, Bad Schussenried.

Handtmann Metallgußwerk, Mechatroniker: Dominik Zinnecker, Biberach; Industriemechaniker: Simon Musch, Rot an der Rot; Industriekauffrau: Karina Neuer, Mietingen.

Handtmann Systemtechnik, Industriemechaniker: Lukas Herbrich, Biberach.

Liebherr-Hydraulikbagger, Mechatroniker: Patrick Popp, Winterrieden; Lukas Wegmann, Balzheim; Hannes Wegele, Altenstadt; Industriemechaniker: Tim Krauß, Kirchdorf an der Iller; Daniel Abler, Kirchberg an der Iller; Technische Produktdesigner: Tim Uttenreuther, Kirchdorf an der Iller; Selina Schmid, Illertissen; Industriekauffrau: Anna-Maria Baur, Balzheim

Liebherr-Components, Industriemechaniker: Jonas Beck, Biberach; Fachinformatiker Systemintegration: Marco Natterer, Ochsenhausen; Fachkraft für Lagerlogistik: Timo Kühner, Mietingen

Liebherr-Mischtechnik, Industriemechaniker: Felix Buck, Alleshausen; Marc Vogel, Hochdorf.

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen, Elektroniker für Betriebstechnik: Richard Stein, Kirchdorf an der Iller.

Liebherr-Logistics, Fachkraft für Lagerlogistik: Marcel Zügn, Ehingen.

Liebherr-Werk Biberach, Mechatroniker: Fabian Zell, Warthausen; Mechatroniker: Philipp Spleiß, Mietingen.

Uhlmann Pac-Systeme, Mechatroniker: Paul Enderle, Maselheim; Morris Voldenauer, Laupheim; Nico Karls, Burgrieden; Moritz Sachs, Oberdischingen; Industriemechaniker: Philipp Bischof, Laupheim; Daniel Irg, Laupheim; Fabian Appenzeller, Ehingen; Andreas Maier, Burgrieden; Elektroniker für Automatisierungstechnik: Joshua Forderer, Schwendi

Diehl Aviation, Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik: Maria Proschka, Schwendi; Lars Kreimer, Ravensburg; Industriemechaniker: Nico Bitterle, Allmendingen.

Feinguss Blank, Mechatroniker: Timo Henkel, Pfronstetten; Industriekauffrau: Laura Koch, Zwiefalten.

Kreissparkasse Biberach, Bankkaufleute: Daniel Scharov, Ummendorf; Jasmin Prasser, Schwendi.

Reifen Straub, Kaufmann im Groß- und Außenhandel: Maximilian Ebner, Babenhausen.

Kettnaker, Holzmechaniker: Simon Michelberger, Bad Saulgau.

Autocenter Benz, Automobilkaufmann: Tim Bertele, Biberach.

Gries Deco, Kauffrau im Einzelhandel: Marwa Ramadan, Biberach.

Fritz Hofmann Bekleidungshaus, Verkäuferin: Vanessa Schröder, Biberach.

Vollmer-Werke Maschinenfabrik, Industriemechaniker: David Assfalg, Steinhausen an der Rottum.

Reck-Technik, Industriekauffrau: Vera Gnann, Bad Schussenried.

CGM Clinical, Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann: Johannes Musch, Bad Schussenried.

Schick, Industriemechaniker: Felix Braun, Schemmerhofen.

Rewe Engel, Kaufmann im Einzelhandel: Heiko Engel, Schemmerhofen.

Schoch Automobile, Automobilkaufmann: Ian Patrick, Eberhardzell.

dm-drogerie markt, Drogistin: Lorena Erler, Maselheim.

Reisecenter Federsee, Tourismuskauffrau: Carolin Hipper, Mittelbiberach.

Fried-Sped, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen: Rafaela Salemi, Mittelbiberach.

Vollmer-Werke Maschinenfabrik, Mechatroniker: Arne Philipp Senn, Mittelbiberach.

Röchling Industrial, Zerspanungsmechaniker: Martin Reichle, Warthausen.

Norma, Verkäufer: Mario Weiß, Dettingen an der Iller.

a+b Asphalt- und Betonmischwerke, Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie: Niklas Merk, Ingoldingen.

Rossmann, Kauffrau im Einzelhandel: Margareta Pacun, Tannheim.

Rentschler, Fachkraft für Lagerlogistik: Fabian Scheck, Laupheim.

Thomas Glass „Hobby Design“, Fachkraft für Lagerlogistik: Sven Ackermann, Schwendi.

Max Weishaupt, Industriemechaniker: Simon Gerner, Schwendi; Jannik Letzgus, Schwendi.

Erwin Halder, Zerspanungsmechaniker: Julian Barth, Achstetten.

Hartmetallwerkzeugfabrik Andreas Maier, Industriekauffrau: Laura Kim Bergmann, Achstetten.

Bohnet, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen: Andrea Hörnlein, Balzheim.

PG Schweißtechnik Paul Görmiller, Kauffrau im Groß- und Außenhandel: Veronika Abler, Kirchberg an der Iller.

Netto, Kaufmann im Einzelhandel: Dominik Bühler, Wain.

Eugen Rumpel, Zerspanungsmechaniker: Noah Reck, Langenenslingen.

Paul Maschinenfabrik, Industriekaufmann: Lukas Hepp, Uttenweiler.

Erwin Halder, Zerspanungsmechaniker: Alexandr Guscin, Ulm.

Globus Baumarkt, Fachfrau für Systemgastronomie: Doris Richter, Illertissen.

ACD-Elektronik, Elektroniker für Geräte und Systeme: Timo Rott, Vöhringen.

Theodor Kekeisen, Zerspanungsmechaniker: Johannes Behmüller, Ehingen.

Rayher Hobby, Mediengestalterin Digital und Print: Alexandra Andrea van Vügt, Emerkingen.