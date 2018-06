IG Metall geht kämpferisch in die Tarifverhandlungen

Rund 23000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie im Kreis Biberach haben am Donnerstagnachmittag gespannt Richtung Pforzheim geblickt. Denn dort fand die dritte Runde der Tarifverhandlungen statt. Weil aber bis zum Abend kein Ergebnis erreicht wurde und die Friedenspflicht in der Nacht zum Freitag endete, ist ab sofort mit Warnstreiks zu rechnen.

Die Forderung der IG Metall (fünf Prozent mehr Lohn) und der Arbeitgeberseite liegen derzeit weit auseinander. Zwar besserten die Arbeitgeber ihr Angebot am Donnerstag nach: Ab April soll es eine Entgelterhöhung in zwei Stufen geben, die sich bei einer Laufzeit von 24 Monaten auf 2,1 Prozent summieren. Hinzu komme eine Einmalzahlung von 0,3 Prozent über zwölf Monate. Das dürfte aber die gereizte Stimmung bei den Gewerkschaftsvertretern kaum lindern. Denn die Arbeitgeberseite – in Baden-Württemberg ist das Südwestmetall – hatte ihnen zuvor bereits „Fantasieforderungen“ vorgeworfen. Die Arbeitnehmer würden aktuelle Risiken, wie einen konjunkturellen Abwärtstrend oder einen wieder steigenden Ölpreis, nicht berücksichtigen. Die IG Metall riskiere die Arbeitsplätze ihrer Mitglieder, so Südwestmetall-Vorsitzender Dr. Stefan Wolf.

Bei der IG Metall sieht man das anders. Die wirtschaftliche Lage sei objektiv noch besser als 2015, sagt Michael Braun, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Ulm. „Das bestätigen die Prognosen aller Forschungsinstitute. Die Unternehmen der Metallindustrie erwarteten eine stabile Entwicklung bei Produktion und Export. „Außerdem liegt die Kapazitätsauslastung weiterhin bei mehr als 85 Prozent“, so Braun.

Die Betriebsratsvorsitzenden Herbert Kasperek (Liebherr Werk Biberach), Bertram von Waechter (Liebherr Components Biberach) und Hüseyin Aktas (Handtmann Metallguss) sprechen ebenfalls von guten Auftragslagen in ihren Firmen. „Deshalb ist für uns das Angebot der Arbeitgeberseite unverständlich“, sagt Kasperek, der selbst der Verhandlungskommission in Pforzheim angehört. Selbst die Geschäftsführer im eigenen Haus könnten das Angebot zum Teil nicht nachvollziehen, sagt er.

Dass während der Friedenspflicht kein Ergebnis gefunden wurde, sei eine „vertane Chance“, sagt von Waechter. Von den Arbeitnehmern werde eine hohe Flexibilität gefordert, deswegen seien die fünf Prozent nicht zu hoch angesetzt. „Wir wollen eigentlich nicht mit einem Arbeitskampf reagieren, aber wir werden es unter diesen Bedingungen müssen“, sagt Aktas.

„Wir sind vorbereitet, wenn sich bei den Verhandlungen nichts tut“, sagt Braun. Dann könne es bereits am Freitag zu ersten Warnstreiks kommen. Sollte sich in den nächsten zwei Wochen kein Ergebnis abzeichnen, werde die IG Metall die Urabstimmung über einen Streik vorbereiten. „Die Arbeitgeber haben jetzt die letzte Chance, daran etwas zu ändern“, sagt Kasperek.