Ideale Trainingsbedingungen für den AMC Biberach

Das viertägige Trainingslager des AMC Biberach, organisiert von Sportleiter Thomas Buck, ist nach Vereinsangaben wieder ein Erfolg gewesen. Mehr als 130 Personen hatten sich angemeldet und verteilten sich auf drei Campingplatz-Ebenen und zwei Häuser.

Das Trainingsgelände der École de Trial La Bresse befindet sich am Col de Grosse Pierre und bietet für jede Leitungsklasse ideale Trainingsbedingungen, teilt der AMC mit. Waldhänge, Steine, Felsen oder nur kleine, feine Steinkombinationen – alles könne hier gelernt und verfeinert werden. Die Teilnehmer waren entsprechend ihrer Leistungsklasse in Gruppen eingeteilt, sodass die Trainer individuell auf ihre Schützlinge eingehen konnten. Parallel dazu trainierte der Trial-Kader des ADAC Württemberg, dem auch drei Fahrer des AMC angehören.

Als abendliches Programm gab es einen Überblick über die Erste Hilfe und speziell bei Verletzungen im Gelände, was für die Kaderfahrer Pflichtprogramm war, aber auch von vielen interessierten Teilnehmern angenommen wurde. Beim spielerisch-praktischen Anwenden des soeben Gelernten zeigte sich dann, dass beherztes Eingreifen und Verbinden geübt sein will. Auch das Wetter zeigte sich von allen seinen Seiten, so dass auch das Fahren bei verschiedenen Wetterbedingungen geübt werden konnte – wobei der sintflutartige Regen am vorletzten Fahrtag laut AMC-Bericht schon extrem war. Auch im nächsten will der AMC Biberach wieder nach La Bresse kommen.