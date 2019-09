Marvin Suckut hat den Anfang gewagt: Am Donnerstag stand der Autor und Bühnenpoet bei „Kultur mit Häge“ auf der Bühne. Gemeinsam mit dem Burgerladen Häge veranstaltet das Kulturreservoir nun ein neues Format. Bei „Poetry & Stand-up-Comedy“ präsentierte Marvin Suckut sein Soloprogramm und brachte seine Zuschauer hierbei noch zu später Stunde zum Lachen.

Im Poetry Slam, mit dem der Wortkünstler den Abend eröffnete, ging es um Suckuts Kindheit. Die Beziehung mit seiner ersten Liebe, Bea aus der Bärengruppe, scheiterte zu Kindergartenzeiten leider kläglich. „Als ich noch klein war ...“ holte er aus. Da wäre er gern Baggerfahrer geworden. Dieser Traum sei allerdings wie eine Seifenblase zerplatzt, als Suckut herausfand, dass ein Baggerführerschein vonnöten war, um die steile Karriere als Baggerfahrer anzugehen.

Auch als Model wollte der Funke einfach nicht überspringen. Zur Freude seiner Zuschauer steht Suckut ja nun als Poetry Slammer und Stand-up-Komödiant auf der Bühne. „Ich kann ja sonst nichts“, sagte er am Donnerstag grinsend.

2009 gewann Suckut die baden-württembergischen U20-Meisterschaften im Poetry Slam. 2012 erschien sein erstes Buch „Ich kann ja sonst nichts“ im Tinx-Verlag. Mittlerweile kann der Künstler auf mehr als 800 Auftritte bei Lesebühnen, Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen zurückblicken.

Am Donnerstag bot Suckut im Häge ein abendfüllendes Programm an. Die Bühne im Burgerrestaurant benutzte der Künstler nur zu gern, um seine Zuschauer mit zahlreichen amüsanten Poetry Slams zu erheitern. Suckut forderte das Publikum außerdem dazu auf, in der Pause eigene Vierzeiler zu verfassen. Die Gewinner wurden mit Freigetränken belohnt.

„Ich mag dumme Menschen“, sagte Suckut bei seinem Auftritt. „Die sind so hilflos. Genau wie Kinder.“ Suckut weiß: Im Kindesalter ist alles aufregend. Kinder sind neugierig, leicht zu begeistern und wollen alles entdecken. Womöglich war das auch der Grund, weshalb Suckuts Mutter ihn davor warnen musste, seine Hand in den laufenden Rasenmäher zu stecken. Für Suckut ist klar: Es ist aufregend, jung zu sein. Auch, wenn er nicht mehr weiß, wer ihm seinen ersten Kuss gegeben hat. Ob es Anna, ihre Freundin, ihr Vater oder doch der Gartenzwerg war, bleibt ein Geheimnis. 20 Jahre später weiß Suckut dafür allerdings: Sauerkraut schmeckt für ihn heute noch genauso eklig wie zu Kindeszeiten.

Eine Hommage an seine Mutter hat Suckut mit „Teufelsküche“ geschrieben. In Suckuts Text lädt der Teufel Gott zum Abendmahl ein. Bei der Zubereitung seiner Speisen hat der Teufel allerdings die wichtigste Zutat – die Liebe – vergessen. Zwar hat sich der Teufel in der Küche viel Mühe gegeben, doch wenn die Liebe fehlt, dann schmeckt das Essen nicht einmal halb so gut.

Bei Suckuts Poetry & Stand-up-Comedy-Programm amüsierte sich das Publikum prächtig. Um eine Zugabe kam Suckut am Ende seiner Vorstellung natürlich nicht herum.