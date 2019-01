„Ich könnte ein Kind sein“: Wer ist Urheber der Raserei-Kritik?

„Ich könnte ein Kind sein“, steht auf Papierschildern, die seit Kurzem mit Klebeband an Straßenpollern in der Biberacher Innenstadt befestigt sind, unter anderem an der Ecke Museum-/Viehmarktstraße sowie in der Schrannenstraße. Diese führt vom Marktplatz in Richtung Karpfengasse.

Geht es um rücksichtslose Autofahrer?

Der Urheber der Schilder steht nicht darauf, auch nicht was die konkreten Beweggründe für die Aktion sind. Es ist aber anzunehmen, dass auf diese Weise jemand darauf aufmerksam machen will, dass so mancher Autofahrer in den betreffenden Straßen zu schnell oder rücksichtslos unterwegs ist und dabei im schlechtesten Fall nicht nur einen Steinpoller streift, sondern einen Menschen anfährt.

Stadt will Schilder entfernen

Auch bei der Stadtverwaltung weiß man nicht, wer hinter der Aktion steckt. Dort sieht man das Ganze eher ordnungspolitisch. Die angebrachten Schilder sind laut Sondernutzungssatzung nicht zulässig.

„Bannerwerbung“ sei nur an geeigneten und von der Verwaltung vorgegebenen Standorten erlaubt. Der Vollzugsdienst werde die Schilder entfernen.

Schwäbische.de sucht den oder die Urheber

Weil wir bei der SZ der Meinung sind, dass es sich zumindest inhaltlich nicht um „Werbung“ handelt, dürfen sich der oder die Urheber gerne in der Redaktion melden und mehr über den Hintergrund der Aktion erzählen: redaktion.biberach@schwaebische.de