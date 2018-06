Rund 60 seiner aktuellen Werke stellt der aus Biberach stammende Künstler Dieter Schosser in den nächsten vier Wochen in einem kleinen Galerieraum in der Gymnasiumstraße 19 in Biberach aus. Für Schosser ist das auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln.

Schosser sitzt in seiner kleinen Galerie in der Gymnasiumstraße, eingerahmt von seinen vielen kleinformatigen Bildern. Er trägt eine braune Lederjacke. „Diese Jacke ist rund 100 Jahre alt und kennt jeden Winkel von Biberach“, sagt er. Ursprünglich gehörte sie seinem Urgroßvater in Heidelberg, anschließend seinem Großvater, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Biberach beim Zoll arbeitete. Nun trägt sie Dieter Schosser und ist mir ihr wieder nach Biberach zurückgekehrt, wo er, Jahrgang 1955, seine Kindheit erlebte und auch nach dem Umzug der Familie nach Friedrichshafen im Alter zwischen fünf und 21 Jahren immer die Sommerferien bei der Hölzle-Freizeit verbrachte. „Ich fühle mich immer noch als Biberacher“, sagt er.

Es folgte ab 1976 das Studium an der Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe bei Gerd van Dülmen. Er wurde in der Folge mit mehreren Kunstpreisen ausgezeichnet und erhielt ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes. In Biberach stellte er zuletzt vor rund 30 Jahren in der damaligen städtischen Galerie Schranne aus. „Es gibt Biberacher, die sammeln meine Bilder seit den späten 70er-Jahren“, sagt er. Der Kontakt an die Riß wurde im Lauf der Jahre allerdings etwas schwächer. Bis vor gut einem Jahr, als Schosser in Friedrichshafen ausstellte. „Da waren einige Biberacher, wir kamen ins Gespräch und so kam es, dass ich jetzt in diesen Räumen zunächst einmal für vier Wochen meine Bilder zeigen kann.“ Eine Ausstellung in der Galerie von Uli Lang in der Pfluggasse sei für Januar/Februar 2018 bereits in Planung sagt er.

Die Natur als Lehrmeister

Dieter Schossers abstrakte Bilder spielen mit den Grundformen Kreis, Dreieck und Quadrat. „Daraus lässt sich alles abstrahieren“, sagt er. Der Lehrmeister dafür sei die Natur, in der diese Formen ebenfalls vorkommen. Inspirieren lässt er sich dabei von der Philosophie Ludwig Wittgensteins. Der Karlsruher Kunstkritiker Michael Hübl hatte als erster diese Verbindung gesehen, als er über Schossers Werke schrieb.

Eine starke Arthrose verhindert inzwischen, dass Schosser weiter zeichnen kann. Er hat deshalb eine neue Kunstform erfunden. Dinge, wie alte Einkaufstüten, Etiketten von Käse- oder Zigarettenpackungen, die er zufällig findet, arbeitet er in seine Bilder ein. „Was auf der Straße einfach Abfall ist, hebe ich in meinen Werken in eine neue Ordnung und verändere damit ihren ästhetischen Wert“, sagt er.

Dieter Schossers Galerie in der Gymnasiumstraße 19 in Biberach ist freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 12 bis 16 Uhr geöffnet.