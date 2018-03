Ibot: Monatelanges Planen für ein Wochenende

Beim 21. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ kämpfen insgesamt 104 Mannschaften in 296 Spielen um den Titel in ihrer jeweiligen Altersklasse. Das Ibot zählt als das größte und bestbesetzte Jugendhandballturnier in Süddeutschland. Die Vorbereitungen des Ibot-Organisationsteams laufen bereits seit einigen Monaten, der logistische Aufwand für die drei Turniertage ist enorm.

Das Teilnehmerfeld: Spielberechtigt beim Ibot sind Mannschaften von der C-Jugend (2003/2004) bis zur A-Jugend (1999/2000). Mit der männlichen B-Jugend von Billy Montigny tritt erstmals ein Team aus Frankreich an, das zugleich auch die weiteste Anreise hat (750 Kilometer). Doch auch weitere internationale Gäste aus Italien, der Schweiz und den Niederlanden werden erwartet. In der männlichen A-Jugend sind zehn Vereine aus der Jugend-Bundesliga vertreten, darunter auch der Turniersieger des Vorjahrs, die Füchse Berlin. Das Ibot erfreute sich einer sehr hohen Bewerbernachfrage, rund einem Drittel der Mannschaften musste das Organisationsteam absagen. Zahlenmäßig am stärksten besetzt ist mit 32 Teilnehmern das Feld der männlichen B-Jugend.

Die Schiedsrichter: In Biberach werden nicht nur die Spieler von Talentscouts unter die Lupe genommen, auch die Schiedsrichter stehen im Fokus. Das Ibot ist seit 2012 neben dem Sauerland-Cup in Menden (Nordrhein-Westfalen) eines von zwei Turnieren in Deutschland, bei denen Unparteiische für den Einsatz in der 3. Liga gesichtet werden. Neben der Möglichkeit als Karrieresprungbrett erhalten die Schiedsrichter eine tägliche Aufwandsentschädigung und Übernachtung mit Frühstück.

Die Hallen: Die 296 Partien werden in fünf Hallen (Wilhelm-Leger-Hale, PG-, Mali-, WG- und BSZ-Halle) ausgetragen. Die meisten Partien werden in der Malihalle angepfiffen (71), ausschließlich dort und in der Wilhelm-Leger-Halle finden die Halbfinals und Finals statt.

Zudem ist das Turnierbüro als administrativer Dreh- und Angelpunkt in der Wilhelm-Leger-Halle aufgebaut. Über das Spielgeschehen in den Hallen können sich Spieler und Fans auf der Homepage per Livestream, Liveticker oder mit dem WhatsApp-Broadcast-Channel informieren.

Unterkunft und Verpflegung: Da das Wieland-Gymnasium gerade umgebaut wird, kommt ein Großteil der Teams in der Dollinger-Realschule und dem PG unter. Jede Mannschaft konnte bei der Anmeldung zwischen sogenannten „IBOXen“ auswählen. Die Pakete variieren in Spieleranzahl, Frühstück, Übernachtung und Kosten der Kombination entsprechend. In den Hallen gibt es Verpflegung in Form von belegten Brötchen, Getränken und Kuchen, zudem befindet sich an der Wilhelm-Leger-Halle ein Imbissstand. Am Samstag- und Sonntagabend feiern die rund 1500 Handballer im Abdera bei der „Players Party“.