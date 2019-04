Ibot: Jugendleiter Engel traut Biberachs weiblicher B-Jugend am meisten zu

Fünf Mannschaften stellt der Ausrichter TG Biberach bei der 22. Auflage des internationalen Biberacher Osterturniers (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“. Außer bei der männlichen A-Jugend wird die TG damit in allen Altersklassen mit einem Team vertreten sein.

Die Saison 2018/19 ist im Nachwuchshandball in der Region seit Mitte März abgeschlossen. In dieser haben vier Mannschaften der TG Biberach auf Verbandsebene gespielt – die weibliche und männliche C-Jugend traten in der Landesliga an, die weibliche A- und B-Jugend jeweils in der Württembergliga. „Das waren genauso viele Mannschaften auf Verbandsebene wie in der Spielzeit zuvor. Das kann sich sehen lassen“, sagt TG-Jugendleiter Peter Engel. Eine konkrete Zielsetzung für die TG-Mannschaften beim Ibot gibt es von Vereinsseite her nicht. „Das Ibot ist für alle Mannschaften der Saisonabschluss. Daher sollen alle das Turnier zuvorderst genießen und auch dazulernen“, so der 46-Jährige.

Alle stehen voll im Training

Im Vorjahr hatten die weibliche und die männliche C-Jugend für die besten Ergebnisse gesorgt und jeweils das Viertelfinale erreicht. „Es wäre toll, wenn das wieder so klappen würde. Das wäre ein schöner Erfolg“, so Peter Engel. Alle TG-Teams stehen voll im Training. Grund dafür ist die anstehende Qualifikationsrunde, in der es um die Tickets für die Ligen auf Verbandsebene geht. Die weibliche und die männliche C-Jugend haben die erste Runde bereits absolviert und dabei jeweils zwei Siege eingefahren.

Am erfolgreichsten unterwegs gewesen ist in der Saison 2018/19 die weibliche B-Jugend der TG, die sich ungeschlagen (33:3 Punkte) den Staffelsieg in der Württembergliga II holte. Danach setzte die Mannschaft des Trainertrios Nadja Nowack/Katharina Prang/Florian Nowack noch einen drauf. Im Endspiel um die württembergische Meisterschaft bezwang die TG in der heimischen PG-Halle den Staffelsieger der Württembergliga I, den SV Stuttgarter Kickers, klar mit 31:18. Die TG ist dadurch auch für die Endrunde um die baden-württembergische Meisterschaft, den sogenannten HBW-Pokal, qualifiziert. Gegner werden am 28. April die WSG Neuenbürg/Pforzheim und die SG Maulburg/Steinen sein. Beim Ibot haben Biberachs B-Mädchen nach Ansicht von Peter Engel die besten Aussichten. „Das Viertelfinale ist absolut drin, wenn nicht sogar mehr“, sagt der TG-Jugendleiter. Biberachs Gegner in der Vorrundengruppe IV sind die TuS Metzingen (Baden-Württemberg Oberliga), die HSG Mutterstadt/Ruchheim (Pfalzliga) und der TSV Haunstetten (Bayernliga).

Der weiblichen A-Jugend der TG traut Peter Engel ebenso zu, die Gruppenphase zu überstehen und das Viertelfinale zu erreichen. „Die Mannschaft hat trotz des vorletzten Tabellenplatzes in der Württembergliga eine zufriedenstellende Saison gespielt“, so der TG-Jugendleiter. „Einige Spielerinnen haben bei den Frauen der TG II in der Bezirksliga ausgeholfen. Das hat diese auch weitergebracht.“ Die Kontrahenten der TG in der Vorrundengruppe II haben in der Spielzeit 2018/19 alle höherklassig gespielt als die Biberacherinnen und heißen JSG Neckar Kocher, SG BBM Bietigheim (beide Baden-Württemberg-Oberliga) sowie TV Nellingen (Jugend-Bundesliga).

„Bei den anderen Mannschaften müssen wir schauen, was am Ende rauskommt“, sagt Peter Engel. „Die Turniere in der weiblichen und männlichen C-Jugend sowie der männlichen B-Jugend sind jeweils mit starken Mannschaften besetzt.“ Dass die TG nicht im Turnier der männlichen A-Jugend vertreten ist, hat einen einfach Grund: In der Saison 2018/19 gab es keine Biberacher Mannschaft in dieser Altersklasse. „Wir hatten einfach nicht genug Spieler in diesem Jahrgang“, erläutert der TG-Jugendleiter und fügt hinzu: „Das ist kein Alarmzeichen. So etwas gibt es immer mal. Nächste Saison wird es wieder eine männliche A-Jugend geben.“