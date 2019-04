Ibot: Internationales Flair durch Stammgäste

Neben den 85 Mannschaften aus Deutschland sorgen dieses Jahr 15 Handball-Nachwuchsteams aus dem Ausland für das internationale Flair beim internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot). Diese kommen aus fünf Clubs, einem Internat und zwei Auswahlteams aus der Schweiz, Italien und den Niederlanden.

Für die Ibot-Organisatoren ist es jedes Jahr aufs Neue ein Kraftakt, auch ausländische Teams nach Biberach zu lotsen. Bis zu 20 Stunden sitzen deren Spielerinnen und Spieler am Osterwochenende im Bus, um sich dem Wettkampf in Biberach zu stellen. Hinzu kommen auch immense Reisekosten, die die jeweiligen Vereine bewältigen müssen. Dafür kann sich das Ibot-Organisationsteam schon traditionell auf seine Stammgäste verlassen, die insbesondere die Rahmenbedingungen und Gastfreundschaft in Biberach schätzen. Während es für viele deutsche Teams beim Ibot neben einem guten Turnier vor allem auch um einen Saisonabschluss geht, kommen die meisten ausländischen Teams mit einem Leistungssportgedanken nach Biberach.

Die größte ausländische Gruppe kommt aus der Schweiz. Der BSV Bern und der TSV Fortitudo Gossau reisen mit jeweils drei Teams an und spielen in allen männlichen Turnieren mit. In den drei Mädchen-Turnieren treten der HC Arbon (A-Jugend), der LC Brühl (B-Jugend) und die Regionalauswahl Ost (C-Jugend) an. Gerade diese drei Teams gehören jeweils mit zum Favoritenkreis. Nachdem in Deutschland die Finalspiele um die Meisterschaft der B-Jugend bereits begonnen haben, ist hier das Teilnehmerfeld etwas kleiner als in den Vorjahren. So zählt das Schweizer U17-Nationalteam mit zu den Favoriten.

In der männlichen B- und C-Jugend sind wieder die Spieler von Handball Meran vertreten. Der Nachwuchs des italienischen Erstligisten gehört beim Ibot fast schon zum Inventar. Meist spielen die Meraner im Mittelfeld mit. Zu den Topteams und zum Favoritenkreis gehören die drei Teams der HandbalSchool NML. Dabei handelt es sich um ein niederländisches Handballinternat. Während die Spielerinnen unter der Woche im Internat zur Schule gehen und in den Auswahlteams trainieren, spielen sie am Wochenende in ihren Heimatvereinen. Ein Team tritt in der weiblichen B-Jugend an, in der weiblichen C-Jugend werden zwei Teams auflaufen.