Ibot: Franzosen wollen wieder kommen

Mit dem Verein Carabiniers de Billy-Montigny ist erstmals eine Mannschaft aus Frankreich beim 21. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ vertreten gewesen. Für den Nachwuchs aus dem Land des amtierenden Weltmeisters reichte es am Ende zu Platz 21 im sehr gut besetzten B-Jugend-Turnier.

Mit den Ergebnissen in Biberach sind Trainer Jean Francois Delavier und sein Co-Trainer Aurelien Lorio nicht unbedingt zufrieden gewesen. „Gegen Bittenfeld haben wir in der letzten Minute den Treffer zum 14:15 bekommen“, so Jean Francois Delavier. Das ist in der Vorrunde gewesen. Zuvor hatten die Franzosen in Gruppe eins schon eine gute Leistung gegen die Füchse Berlin, den amtierenden deutschen B-Jugendmeister, gezeigt und waren mit einer 11:14-Niederlage vom Feld gegangen. Im letzten Vorrundenspiel gegen die HSG Freiburg gewann Billy-Montigny mit 17:10, verpasste aber als Gruppendritter mit 2:4 Punkten letztlich den Einzug ins Viertelfinale. „Aber in erster Linie wollten wir beim Ibot auch Erfahrung sammeln“, ordnete Jean Francois Delavier die Ergebnisse ein. Seine Mannschaft war mit nur vier Spielern aus dem älteren B-Jugend-Jahrgang 2001 angereist, alle anderen Spieler wurden 2002 geboren. Und alle hatten sichtlich Spaß beim Ibot mitzuspielen. Auch in der Partie in der BSZ-Halle gegen die JSG Neckar-Kocher, in der es um den Einzug ins Spiel um Platz 21 ging, gab die Mannschaft um Kapitän Corentin Dupuis noch Vollgas und behielt letztlich klar mit 15:4 die Oberhand.

Lob für Ibot-Organisatoren

Wie die Franzosen überhaupt aufmerksam wurden auf das Ibot? „Es ist ein sehr bekanntes Turnier in Europa“, sagte Jean Francois Delavier. Via Facebook hatten die Franzosen daher kurz nach Weihnachten Kontakt aufgenommen zum Ibot-Organisationsteam, im Januar konkretisierte es sich schließlich, dass sie teilnehmen wollen. „Ich mag das Turnier, es ist sehr gut organisiert. Wir wollen unser Team auf die nächste Saison vorbereiten. Es ist wichtig für uns, uns mit den besten Teams zu messen und das haben wir hier tun können“, so Jean Francois Delavier. Ein ähnliches Turnier wie das Ibot gebe es in Frankreich in Lille. „Das ist aber nicht so gut besetzt wie das Ibot“, erläuterte der 53-Jährige. In dieser Saison spielte seine Mannschaft in der höchsten französischen Liga. „In der letzten Saison haben wir das Viertelfinale in der Meisterschaft erreicht und gehörten damit zu den besten acht Teams in Frankreich“, sagte der Trainer.

Die erste Männermannschaft von Carabiniers de Billy-Montigny hat 1972 noch in der ersten Liga gespielt. Der Club ist in der gleichnamigen Gemeinde, die mehr als 8000 Einwohner hat, im Departement Pas-de-Calais unweit von Lens im Norden Frankreichs beheimatet. Zweimal erreichte der Verein, der im Jahr 1883 gegründet wurde und in dem seit 1942 Handball gespielt wird, das Halbfinale um die französische Meisterschaft. Der bekannteste Spieler, den Billy Montigny hervorbrachte, ist Philippe Debureau, der mit dem französischen Nationalteam bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona die Bronzemedaille holte. Mittlerweile ist der Verein in der vierten französischen Liga angesiedelt.

Längste Anreise

Von der Stadt Biberach haben die Franzosen nicht viel gesehen außer den Ibot-Hallen und dem schwäbischen Spezialitätenrestaurant, in dem die Mannschaft gegessen hat. „Vielleicht können wir ja nächstes Jahr mehr von der Stadt sehen. Wir wollen auf jeden Fall wieder nach Biberach kommen. Das Datum passt für uns, weil es ein langes Wochenende ist“, sagte Jean Francois Delavier, der über das Sportliche hinaus dennoch weitere positive Eindrücke aus Oberschwaben mitnahm: „Die Leute in Biberach sind sehr nett zu uns gewesen.“ Betreut hat die Mannschaft während des Turniers Bärbel Grickscheit, die als Übersetzerin fungierte. Um die Anreise sowie die Unterkunft hatte sich das Ibot-Organisationsteam gekümmert. Am Karfreitag waren die Franzosen, die mit mehr als 750 Kilometern die längste Anreise aller Mannschaften hatten, gegen 22.30 Uhr in Biberach eingetroffen. Vor der Abfahrt waren alle Spieler noch zur Schule gegangen. Am Montag ging es zurück, weil die Spieler wieder zur Schule mussten. Denn Osterferien gibt es in Frankreich nicht.