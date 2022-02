Ibot erneut abgesagt

Ibot 2019 – Als Corona noch kein Thema war: Im Jahr 2019 ist die heute allgegenwärtige Corona-Pandemie noch kein Thema gewesen. Die Organisatoren waren sich am Ende einig, dass die 22. Auflage des internationalen Biberacher Osterturniers (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse“ sehr gelungen gewesen ist. 100 Mannschaften waren damals am Start, um die Sieger von der weiblichen und männlichen C- bis zur A-Jugend zu ermitteln. Teams aus vier Nationen – Deutschland, Italien, Schweiz und Niederlande – waren vertreten. Circa 300 Helfer waren pro Tag beim Turnier im Einsatz. Die Stimmung war in allen Hallen (Wilhelm-Leger-, BSZ-, PG-, WG- und Mali-Halle) top. Untergebracht war die Mehrheit der circa 1550 Spielerinnen und Spieler im Pestalozzi-Gymnasium und der Dollinger-Realschule. Der Livestream mit Liveticker wurde um die 12000 Mal pro Tag aufgerufen. Viel Lob gab es seinerzeit von den teilnehmenden Teams vor allem für die professionelle Organisation des Turniers. Die Siegerteams beim Ibot im Jahr 2019 hießen: HSG Würm-Mitte (weibliche A-Jugend), TV Bittenfeld (männliche A-Jugend), TV Nellingen (weibliche B-Jugend), Schweiz MU17 (männliche B-Jugend), Regionalauswahl Ost (weibliche C-Jugend) und 1. VfL Potsdam (männliche C-Jugend). Eine Bildergalerie zum Ibot 2019 gibt es im Internet unter www.schwaebische.de/ibot2019