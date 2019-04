Ibot 2021 ist schon in Planung

Die Organisatoren sind sich einig, dass das 22. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse“ sehr gelungen gewesen ist. 100 Mannschaften sind am Start gewesen, um die Sieger von der weiblichen und männlichen C- bis zur A-Jugend zu ermitteln. Teams aus vier Nationen – Deutschland, Italien, Schweiz und Niederlande – waren vertreten.

„Organisatorisch ist alles super gelaufen“, sagte Hans-Peter Beer vom Ibot-Organisationsteam, zu dem auch Jochen Schoch, Jochen Halder und Armin Engel gehörten. Circa 300 Helfer pro Tag seien im Einsatz gewesen. „An alle geht ein großes Lob. Alle haben einen tollen Job gemacht, waren mit Feuereifer dabei – und das alles ehrenamtlich. Ohne sie wäre ein so tolles Turnier gar nicht möglich“, so der 60-Jährige.

Viel Lob habe es von den teilnehmenden Teams vor allem für die professionelle Organisation gegeben, ob es der Livestream aus allen Hallen gewesen sei oder die zeitliche Abwicklung in den Spielstätten. „Und das, wenn man bedenkt, dass die ersten Spiele um 7.30 Uhr begonnen haben und die letzten um 22 Uhr“, erläuterte Beer. „Solch ein Lob freut einen immer, vor allem weil daran so viele Leute mitgearbeitet haben. Das ist auch eine Auszeichnung für alle Helfer.“ Eine besondere Form der Wertschätzung sei ebenso gewesen, dass Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler am Sonntag in der Wilhelm-Leger-Halle zum Helferteam am Verpflegungsstand gehörte.

In sportlicher Hinsicht ist es nach Ansicht von Beer ein gutes Turnier gewesen. „Wir haben wieder richtig guten Handball zu sehen bekommen in allen Altersklassen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der TG Biberach. Bittenfeld sei in der männlichen A-Jugend ein verdienter Sieger gewesen. „Sie haben sich nie aufgegeben, trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands von fünf Toren. Es war ein hochklassiges Finale“, so Beer. Insgesamt seien wegen den tollen Wetters nicht ganz so viele Zuschauer wie sonst zu verzeichnen gewesen. „Die Stimmung war trotzdem top in allen Hallen“, sagte der TG-Chef. „Das schöne war, dass sich die Mannschaften teilweise auch gegenseitig unterstützten.“

Ohne Verletzungen ging es auch in diesem Jahr nicht zu beim Ibot. Eine B-Juniorin der TG zog sich einen Achillessehnenriss zu, eine Biberacher C-Juniorin einen Handgelenksbruch. „Ich wünsche beiden gute Besserung“, so Beer. „Darüber hinaus gab es einige Sprunggelenksverletzungen. Aber diese waren Gott sei Dank nicht schlimmer, wie sich herausgestellt hat.“

Zwei Diebstähle betrüben Beer

Untergebracht war die Mehrheit der circa 1550 Spieler(innen) im Pestalozzi-Gymnasium und der Dollinger-Realschule. „In den Schulen hat es keine Probleme gegeben, so die Rückmeldung der Nachtwachen. Was diesmal auffiel war, dass aufgrund des top Wetters außerhalb der Übernachtungsquartiere gefeiert wurde“, sagte Beer und fügt hinzu: „Was mich dieses Jahr etwas betrübt ist, dass es in den Unterkünften zwei Diebstähle gegeben hat. Das macht mich schon ziemlich nachdenklich, weil wir da als Veranstalter wenig Möglichkeiten haben so etwas zu verhindern. Die Diebstähle kamen auch zur Anzeige.“

Durchweg positive Rückmeldungen, in denen ebenfalls die professionelle Organisation gelobt wurde, gab es laut Jochen Schoch auch noch am Dienstag per Telefon, E-Mail oder via Facebook. Auch der Livestream mit Liveticker sei erneut super angekommen und nicht mehr wegzudenken. „Es gab um die 12000 Aufrufe pro Tag. Eine Zahl, die für sich steht“, so der 31-Jährige. Den geplanten WhatsApp-Service konnten die Organisatoren derweil nicht anbieten. „Wir wurden von WhatsApp aus technischen Gründen blockiert. Den Service wird es auch künftig leider nicht mehr geben, WhatsApp verbietet solche Newsletter“, erläuterte Schoch. „Wir arbeiten an einer Alternative. Mal schauen, wie sich diese realisieren lässt fürs Ibot 2020.“

Die Planungen für das Ibot im kommenden Jahr sind schon am laufen. „2020 haben wir die selbe Situation wie heute mit fünf Hallen“, sagte Beer. „Wir sind jetzt auch schon in den Planungen für 2021. Der Grund ist der Abriss der Mali-Halle und deren Neubau.“ 2021 gebe es daher eine Halle weniger. „Die Frage ist, wie wir das letztlich logistisch handhaben werden, ob es dann ein kleineres Teilnehmerfeld geben wird, oder ob wir auf eine andere Halle ausweichen, die nicht fußläufig zu erreichen wäre“, so der TG-Chef.