HVW sagt Spiele gegen Vorarlberg-Teams ab

Der Handballverband Württemberg (HVW) startet am kommenden Wochenende, 10. und 11. Oktober, mit der Saison 2020/2021. Mit einer Ausnahme: Alle Begegnungen mit Beteiligung von Mannschaften aus Vorarlberg sind abgesagt. Das teilt der HVW mit.

„Vorarlberg zählt seit zwei Wochen zu den Corona-Risikogebieten und deshalb können wir es den Spielerinnen und Spielern aus Württemberg sowie den für diese Spiele eingeteilten Schiedsrichtern nicht zumuten, sich eventuellen gesundheitlichen Gefahren auszusetzen“, begründet HVW-Verbandsmanager Thomas Dieterich (Unterensingen) die Entscheidung. Davon betroffen ist auch die Landesliga-Staffel IV der Männer, in der mit Hohenems und Feldkirch zwei Mannschaften aus Vorarlberg spielen.

Seit vielen Jahren hat der HVW mit den grenznahen Vereinen in Vorarlberg eine Kooperation, die den österreichischen Mannschaften den Spielbetrieb in den jeweiligen Ligen Württembergs ermöglicht. Dies ist aktuell – solange Vorarlberg als Risikogebiet eingestuft wird – nicht möglich. „Wir werden bis auf Weiteres immer anfangs der Woche entscheiden, wie am folgenden Wochenende verfahren wird – bis zur Aufhebung der Einstufung“, so Michael Roll (Horkheim), Vorsitzender des Verbandsausschuss Spieltechnik.