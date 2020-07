Hunger lässt Angst vor Covid-19 in den Hintergrund rücken

German Doctors (früher: Ärzte für die Dritte Welt) ist eine international tätige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bonn. Die Organisation entsendet unentgeltlich arbeitende Ärzte in Projekte auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch, Sierra Leone, Kenia und Nicaragua. Alle Spendengelder fließen direkt und komplett in die einzelnen Projekte, die Kosten für die Verwaltung werden von einem Freundeskreis der Organisation übernommen. Wer ebenfalls helfen möchte, kann auf das Konto der German Doctors Bonn spenden: IBAN: DE12520604100004888880, Verwendungszweck: Ernährungsprojekt Nairobi Nr. 54290.