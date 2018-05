Hunde, Ponys und jede Menge Unterhaltung

Die Ortsgruppe Biberach des Vereins für Deutsche Schäferhunde hat am vergangenen Sonntag mit einem Tag der offenen Tür ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert. Interessierte durften sich dabei auf dem Vereinsgelände am Biberacher Wolfgangsberg 12 umschauen. Für ihr Kommen wurden sie mit einem unterhaltsamen Programm und Bewirtung vom vereinseigenen Küchenteam belohnt.

Höhepunkt waren verschiedene Vorführungen in unterschiedlichen Bereichen wie „Agility“, (auch liebevoll „Agi“ genannt), und „Obedience“, woraus sich in Parcoursform dann die „Rally Obedience“ ergibt – ein Parcours, dessen Hindernisse mit Präzision und Tempo überwunden werden müssen. Der Spaß für Mensch und Tier steht hierbei jedoch eindeutig im Vordergrund und ist auch kaum zu übersehen. Überwunden werden sollen Hindernisse wie Rampen, Tunnels oder Slalomstöcke. Außerdem müssen nebenher noch Kommandos wie „Sitz“ oder „Platz“ ausgeführt werden. Voraussetzung zur Teilnahme an einer „Rallye Obedience“ ist die Begleitprüfung zum Hundeführer, danach kann auch an Wettbewerben und Meisterschaften teilgenommen werden.

Dass jedoch noch weit mehr als Gehorsam im besten Freund des Menschen steckt, zeigte Winfried Schuster mit Hund Uriah von Makera bei einer kleinen Demonstration des sogenannten Schutzhundetrainings. Dabei kommt es darauf an, dass der Hund auch in Notsituationen konsequent Folge leistet und eventuell auf sich und andere Personen aufmerksam machen kann.

Dies und noch viele weitere Tricks gibt es für Hund und Hundeführer im Deutschen Schäferhundeverein zu lernen, wie Vorsitzender Rainer Geisinger sagt. Er lädt alle, die Interesse haben, ein, sich selbst ein Bild vom Verein zu machen: Geübt wird immer samstags ab 14 Uhr auf dem Gelände am Wolfgangsberg 12. Dem Verein kann man laut Geisinger auch beitreten, wenn man selbst keinen Hund hat.

Abgerundet wurde der Tag der offenen Tür zudem noch durch das vom Verein angebotene Ponyreiten, betreut von Ingrid Roth, und die Hüpfburg für Kinder.