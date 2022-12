Hugo-Rupf-Stiftung unterstützt Vereine mit 17.600 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stiftung des Biberacher Ehrenbürgers Hugo Rupf hat 2022 wieder zahlreiche Biberacher Organisationen und Vereine mit einer finanziellen Unterstützung bedacht. Nikolas Palmarini, Vorstandsvorsitzender der Stiftung und Enkel von Hugo Rupf, nannte es erfreulich, dass das Spendenvolumen im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 17.600 Euro gesteigert werden konnte: „Mein Großvater wäre glücklich zu sehen, wie sein Erbe und seine Stiftung mit Leben gefüllt werden.“ Oberbürgermeister Norbert Zeidler war glücklich, dass die Übergabe nach einer Corona-Pause diesmal wieder bei einer Feier stattfand: „Ein mehr als schöner Anlass, der uns in Biberach äußerst wichtig ist, auch um unsere Dankbarkeit dem Stifter, unserem Ehrenbürger Hugo Rupf, sowie seiner Stiftung gegenüber zum Ausdruck zu bringen.“ Das erfolgreiche Leben Hugo Rupfs stehe für die Einsicht, dass erst eine leistungsfähige Wirtschaft, verbunden mit sozialer Verantwortung, ein Leben in Wohlstand für eine Vielzahl von Menschen und Organisationen ermöglicht.

Bedacht wurden folgende Organisationen (vertreten durch diese Personen): Martin-Walser-Literaturstiftung (Claus-Wilhelm Hoffmann): Nach Herausgabe des Buchs „Dorthin gehen wo die Parallelen sich schneiden“ soll die Spende für Projekte gleicher Art eingesetzt werden. Stiftung Schützendirektion (Rainer Fuchs): Das Geld wurde für das Orchester eingesetzt, das das Schützentheater abrundet. Außerdem für die Kinderspiele auf dem Gigelberg: „Uns ist wichtig, dass das Schützenfest ein Fest der Familie ist und insgesamt bezahlbar bleibt.“ TG Biberach (Thiemo Potthast): Unter den 6000 Sportlern seien 2400 Kinder und Jugendliche. Die Spende fließe in den Bereich der TG Kids, die frühere Kindersportschule. Gesellschaft für Heimatpflege (Michael Schieble): Unter anderem sei das Buch „Biberacher Miniaturen“ von Kurt Diemer gefördert worden und 2023 beteiligt sich die GfH an den Heimattagen mit einem J.-H.-Knecht-Konzert. Dramatischer Verein (Manfred Buck): Die Silvesteraufführung fiel zweimal wegen Corona aus, jetzt ist „Silvester 3.0“ geplant. Und der DRAM beteiligt sich am Schützenfest und den Heimattagen. Filmfestspiele (Tobias Meinhold): Das Geld soll eingesetzt werden für Projekte für die 45. Ausgabe der Filmfestspiele im kommenden Jahr. Jugendkunstschule (Katja Richter): Die Spende soll in den „Malort“ in der Flüchtlingsunterkunft auf dem Mittelberg fließen. Verein Biberacher Musiknacht (Stefan Kauschke): Das Geld soll vor allem für die Rondellkonzerte eingesetzt werden. Jazzclub Biberach (Peter Kiene): Man wolle auch ein jüngeres Publikum ansprechen und kooperiere dafür mit dem Verein Lilienthal. Museum (Lisa Lütjens-Kresse): Mit dem Geld soll die Bildungspartnerschaft mit dem Wieland-Gymnasium gefördert werden.