Hotellobby wird zur Theaterbühne

Etwas Besonderes konnte kürzlich man im Foyer des Biberacher Hotel Aiden genießen: An drei aufeinanderfolgenden Abenden führte die Theatergruppe der Musikschule Biberach „Außer Kontrolle” auf, eine turbulente Versteck- und Verwechslungskomödie des britischen Autors Ray Cooney.

Der 1990 uraufgeführte Zweiakter erzählt von den sexuellen Irrungen und politischen Intrigen eines britischen Ministers und davon, wie seine Vertuschungsversuche zu immer schrilleren Komplikationen führen. „UnZensiert the Late Ones” – so nennt sich die Truppe um Regisseurin Corinna Palm – wurde verstärkt durch drei Sänger, die in bester Barbershop-Manier den irrwitzigen Plot musikalisch kommentierten und umrahmten.

Die Begrenzungen, die eine Hotellobby und ein so gut wie nicht existentes Budget einer Theaterproduktion auferlegen, waren deutlich zu sehen – Bühnenbild, Requisite, Kostüme, Maske, Licht – die Ausstattung der Slapstick-Comedy war zwar minimalistisch, regte aber gerade deshalb die Fantasie an.

Außerdem wurden die technischen Grenzen durch die atemlose Darbietung des Ensembles mehr als ausgeglichen, und dabei nicht so sehr durch virtuose schauspielerische Einzelleistungen, sondern durch eine solide, aber beseelte Gruppenanstrengung. Möglich war das nicht zuletzt durch eine mehr als glückliche Hand bei der Besetzung der Rollen.

„UnZensiert“ verströmte auf der Bühne ungezügelte, schamlose Spielfreude. Man konnte spüren, wie die Spieler die Beklemmung der Pandemie abschütteln und etwas taten, worauf wir alle lange gewartet haben: endlich wieder spielen.

Das fulminante Stück selbst trat dabei zeitweise in den Hintergrund. Vor vollen Rängen verwandelte sich ein Dutzend Erwachsene in Kinder, die hemmungslos ihrem Spieltrieb frönten, und die Mitglieder der Truppe gerieten, ebenso wie der rote Faden der Story, im Verlauf der zweieinhalb Stunden wie versprochen gehörig außer Kontrolle – inklusive der Souffleuse.

Das Publikum war zufrieden, mit vollem Herzen dabei und amüsierte sich köstlich. Den „Late Ones“ ist es gelungen, den Zuschauerinnen und Zuschauern mit extrem wenig Mitteln einen kurzweiligen, unterhaltsamen, nach Jahren der Maskenpflicht und Kontaktsperre geradezu erlösenden Abend zu bereiten.

Vielleicht sollte man „UnZensiert“ beim nächsten Mal nicht nur ohne Bühnenbild auf ihr Publikum loslassen, sondern auch gänzlich ohne Stück. Dieses Ensemble würde sicherlich auch für denkwürdiges Improvisationstheater sorgen..