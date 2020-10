Hospizlicht leuchtet auf dem Marktplatz

Zum Welthospiztag am 10. Oktober setzen all in der Hospiz- und Palliativversorgung beteiligten Gruppen gemeinsam ein Zeichen der Solidarität mit betroffenen Menschen. Für die Aktion Hospizlicht 2020 bieten Ehrenamtliche der ambulanten Hospizgruppen am jeweiligen Markttag Kerzen zum Preis von zwei Euro oder gegen eine Spende an:

in Laupheim am Donnerstag und Samstag, 8. und 10. Oktober

in Ochsenhausen am Freitag, 9. Oktober

in Riedlingen am Freitag, 9. Oktober

in Bad Saulgau am Samstag, 10. Oktober

in Biberach am Samstag, 10. Oktober