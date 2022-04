Hospizgruppe Biberach hat ein neues Leitungsteam

In der ambulanten Hospizgruppe Biberach haben sich zwei Ehrenamtliche, Karin Miehle und Theresa Vögele, bereit erklärt, in dem sogenannten Leitungsteam der Gruppe mitzuarbeiten. Hier wird die Öffentlichkeitsarbeit geplant, es werden gruppeninterne Fortbildungen vorbereitet, die Vernetzung der Gruppe mit anderen Hospizgruppen und palliativ tätigen Teams wird gepflegt. Und auch sonst gibt es viele Belange, bei denen die Einsatzleiterin Monika Berlinghof froh ist, dass sich die Arbeit wieder auf mehrere Schultern verteilt. Seit einem dreiviertel Jahr hat sie zusammen mit der Mitarbeiterin des Fachdienstes Hospiz der Caritas, Antje Claßen, diese Aufgaben geleistet. Jetzt konnte sich das Team wieder vergrößern und wird mit frischem Tatendrang die kommenden Geschicke der ambulanten Hospizarbeit in Biberach weiterführen.