Hospizgäste freuen sich über Weihnachtsboten

Seit zwölf Jahren gibt es das Hospiz Haus Maria in Biberach. Von Anfang an hat die Firma Elektro Rehm aus Oggelshausen das Hospiz unterstützt. Auch dieses Jahr hat das Unternehmen 3000 Euro gespendet – in der Hoffnung, damit auch andere Firmen zum Spenden zu ermuntern. Viele Unternehmen verteilen zu Weihnachten Geschenke an ihre Geschäftspartner. Das hat früher auch die Firma Elektro Rehm getan. Seit es jedoch das Hospiz Haus Maria gibt, spendet das Unternehmen stattdessen jedes Jahr zugunsten der Hospizgäste. Für die drei Geschäftsführer Max Rehm, Manfred Fröhner und Sabine Rehm-Heinzelmann gehört der Kontakt zum Hospiz zu den Adventstagen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Firma Rehm unsere Arbeit so treu unterstützt“, sagt Hospizleiter Tobias Bär, auch im Namen seines Teams. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen für stationäre Hospize ist das Haus Maria auf Spenden angewiesen. Einen Teil der Spende aus Oggelshausen hat Bär für die Weihnachtsstimmung im Hospiz verwendet. Dazu gehört zum Beispiel, dass jeder Gast einen Weihnachtsstern als kleinen Weihnachtsboten in sein Zimmer bekam.