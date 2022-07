Hospitalstiftung Biberach ehrt langjährig Beschäftigte

Bei der Personalversammlung hat die Hospitalstiftung Biberach langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Coronabedingt gab es in den vergangenen zwei Jahren keine Mitarbeiterehrungen, nun wurden sie nachgeholt. Zuvor dankte Hospitalverwalter Ralf Miller allen Beschäftigten für ihre Arbeit – auch in schwierigen Zeiten.

Der Hospital Biberach beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter, die in sehr unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Seit bald 20 Jahren engagiert sich die älteste Stiftung Württembergs in der Kleinkinderbetreuung und betreibt zwei Kinderkrippen. Außerdem arbeiten Mitarbeiter in der Forstwirtschaft und kümmern sich um über 1600 Hektar Hospital-Wald. Der Hospital kümmert sich traditionell um die Altenhilfe in Biberach und betreibt das Bürgerheim als eigenständiges Unternehmen. In Trägerschaft der Stiftung sind aber auch der „Ochsenhauser Hof“ sowie das Seniorenbüro als kommunale Anlaufstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen.

Für zehnjährig Zugehörigkeit wurden Karin Bochtler, Alla Durm, Carmen Fischer, Anita Hauler, Melanie Jäggle, Ulrike Löffler und Anita Schroll ausgezeichnet. Seit 15 Jahren im Dienst sind Simone Bader, Susanne Lichtensteiger, Karin Maier-Hutzel und Fikret Nuhic. Sein 30-jähriges Dienstjubiläum feierte Waldarbeiter Ernst Pfänder.