Holzbearbeitung im virtuellen Sägewerk

Im Rahmen der kooperativen Berufsorientierung (KooBo) konnten Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Jahrgangsstufen der Mali Gemeinschaftsschule in Kleingruppen zwei Stationen im Ausbildungsmobil ausprobieren. Im virtuellen Sägewerk steuerten sie mit Joysticks das Zersägen eines Baumstamms und an einem Betriebsmodell wurde durch das Beantworten von praktischen Berufsfragen ein LKW und das Sägewerk in Bewegung gesetzt. Drei aktuelle Azubis stellten damit anschaulich ihre jeweiligen Ausbildungsberufe bei best wood vor. Für die KooBo-Gruppe in der Lerngruppe neun steht zudem eine Betriebsbesichtigung auf dem Programm.

KooBo wird organisiert durch das Kolping Bildungswerk, durchgeführt mit der Agentur für Arbeit und gefördert vom baden-württembergischen Ministerium für Soziales und Integration mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfond. Ziel ist die Vermittlung praktischer Erfahrungen anhand konkreter Projekte.