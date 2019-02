Holger Adler ist neuer Kreiskämmerer

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat am Freitag Holger Adler zum neuen Dezernenten für Finanzen, Bildung und Infrastruktur gewählt. Er setzte sich gegen insgesamt 18 Mitbewerber durch. Adler übernimmt damit die Nachfolge von Ralf Miller, der seit Anfang Februar 2019 Erster Bürgermeister der Stadt Biberach ist.

Adler leitet bereits seit 2006 die Kreiskämmerei im Landratsamt und war als Amtsleiter bisher schon stellvertretender Finanzdezernent und stellvertretender Kreiskämmerer. Zuvor war er bereits sechs Jahre stellvertretender Leiter der Kreiskämmerei, von 1997 bis 2000 Sachgebietsleiter der Ausländerbehörde im Landratsamt Biberach und von 1996 bis 1997 Sachbearbeiter im Personalwesen bei der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft in Mannheim.

Nach seinem Realschulabschluss absolvierte Adler zunächst eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, holte in einem Jahr die Fachhochschulreife nach, um anschließend das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt im Jahr 1996 an der Hochschule in Kehl erfolgreich abzuschließen. In den Jahren 2008 und 2009 schloss er darüber hinaus sein berufsbegleitendes Kontaktstudium zum Kommunalen Bilanzbuchhalter an der Hochschule in Ludwigsburg ab.

Landrat Heiko Schmid gratulierte Adler zur Wahl: „Sie haben sich gegen starke Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Sie kennen den Landkreis, sie kennen das Landratsamt. Die auf sie zukommenden Aufgaben sind vielfältig, abwechslungsreich und herausfordernd. Ich traue Ihnen deren Bewältigung zu.“ Adler sagte im Kreistag, dass er die solide Finanz- und Infrastrukturpolitik seines Vorgängers fortsetzen wolle. Ihm seien ein niedriger Kreisumlagehebesatz und ein schuldenfreier Landkreis wichtig.

Holger Adler ist 47 Jahre alt, hat drei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Mittelbiberach. Das Dezernat für Finanzen, Bildung und Infrastruktur ist eines von vier Dezernaten im Landratsamt. Zu ihm gehören die Kreiskämmerei, das Straßenamt, das Amt für Bildung und Schulentwicklung, das Amt für Liegenschaften und Gebäude, das Verkehrsamt sowie der Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“.