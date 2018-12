Hoher Besuch im Rathaus

Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat vor Kurzem den georgischen Staatssekretär Karlo Amirgulashvili im Rathaus empfangen. Der parteilose Beamte des Landwirtschafts- und Umweltministeriums ist in Biberach ein alter Bekannter. Nach Schüleraustausch, Au-Pair-Zeit und weiteren Aufenthalten in Biberach vor allem in den Haushalten der Familien Zimmermann und Grimm fühlt er sich Biberach sehr verbunden. Bei seiner Stippvisite im Rathaus berichtete Karlo Amirgulashvili über die Anpassung der Umweltgesetze seines Heimatlandes an EU-Recht und die derzeit anstehende Überarbeitung von Forst-, Jagd- und Biodiversitätsgesetzen.