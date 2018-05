Hohe Hürde für Bronnen im Gemeindederby

In der Fußball-Kreisliga A II steht bereits am Mittwoch, 9. Mai, schon der nächste Spieltag auf dem Programm. Im Gemeindederby treffen Bronnen und Achstetten aufeinander. Derbys gibt es auch zwischen Mietingen II und Baustetten sowie zwischen Maselheim-Sulmingen und Mettenberg. Schemmerhofen reist zum formstarken SC Schönebürg. Anstoß ist bei allen Spielen am Mittwoch um 18.30 Uhr.

Das Gemeindederby gegen die TSG Achstetten ist für den Gastgeber SF Bronnen ein besonderes Spiel. Auf dem eigenen Gelände gegen Achstettens „Erste“ zu spielen, gab es schon lange nicht mehr. Sportlich geht es für Bronnen in dieser Saison um nicht mehr viel. Bei der TSG sieht dies anders aus. Dem Tabellenführer sitzt Baustetten im Nacken. Es sind zwar immer noch sieben Punkte Vorsprung, aber Baustetten hat ein Spiel weniger absolviert.

Baustetten in der Jägerrolle

Der SV Baustetten scheint jetzt erst richtig in Fahrt zu kommen. Relegationsplatz zwei dürfte dem SVB in der Form der vergangenen Wochen nicht mehr zu nehmen sein. Aber der SVB will mehr: Baustetten ist der Jäger, Achstetten der Gejagte. Der Jäger selbst darf sich aber gar nichts mehr erlauben, drei Punkte beim SV Mietingen II sind Pflicht. Mietingens „Zweite“ dürfte Baustetten aber keine Geschenke machen wollen.

Der SV Schemmerhofen hechelt als Drittplatzierter hinterher und muss beim formstarken SC Schönebürg antreten. Dem SVS droht in der Liga der Gewinn der „goldenen Ananas“. Das Erreichen des Bezirkspokalendspiels ist natürlich ein toller Erfolg. In Schönebürg dürfte es aber für Schemmerhofen wieder schwer werden. Der SCS kämpft nach wie vor um eine gute Abschlussplatzierung wie der Sieg zuletzt bei Warthausen/Birkenhard gezeigt hat.

Zwei Mannschaften, bei denen es derzeit nicht sonderlich rund läuft treffen mit dem SV Laupertshausen und der SGM Warthausen/Birkenhard aufeinander. Laupertshausen musste zuletzt eine 0:6-Klatsche im Derby gegen Mettenberg hinnehmen. Warthausen/Birkenhard wird mit den gezeigten Leistungen so langsam durch das Tabellenmittelfeld gereicht. Vorn mitspielen ist für die SGM schon längst nicht mehr drin.

Der SV Äpfingen wies Ummendorf II wieder in seine Schranken und fertigte den TSV II mit 7:0 ab. Im Heimspiel empfängt der SVÄ nun den SV Burgrieden. Die Rottaler sind in diesem Jahr nach wie vor ungeschlagen und wollen dies auch nach dem Spiel in Äpfingen sein. Es wird für den SVB aber nicht leicht werden, denn Äpfingen gibt nach wie vor in jedem Spiel sein Bestes.

Die SG Mettenberg will weg vom 13. Tabellenplatz. Und die SGM hat das Rüstzeug, um dieses Ziel zu erreichen. Das 6:0 gegen Laupertshausen unterstrich dies wieder mal deutlich. Beim Tabellenletzten und Gastgeber, der TSG Maselheim-Sulmingen, scheint da die Luft schon deutlich dünner zu sein. In Baustetten gab es zuletzt eine 0:7 Abfuhr. Die Mettenberger sind Favorit bei der TSG.

Keine großen Sprünge macht der FC Inter Laupheim in diesem Jahr. Inter lebt noch von dem momentanen Fünf-Punkte-Polster zu Mettenberg. Aber dieses wird noch mehr abschmelzen, wenn Inter selbst nichts fürs Punktekonto tut. Beim Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach wird dies wieder nicht einfach werden. Wacker bleibt zwar oftmals unter den eigenen Möglichkeiten, aber die Punkte aus dieser Partie wollen sie mit nach Biberach nehmen.