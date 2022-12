Hohe Auszeichnungen für Otto Deeng und Elisabeth Jeggle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. November fand die Jahreshauptversammlung des Kreisgartenbauverbands Biberach statt. Eingeladen waren nicht nur die Vertreter der 31 Mitgliedsvereine, sondern auch die Präsidentin Sigrid Erhardt vom Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL), um zwei langjährige Vereinsmitglieder mit den Medaillen des Landesverbandes zu ehren.

Elisabeth Jeggle und Otto Deeng waren viele Jahre nicht nur in ihren Ortsvereinen im Vorstand tätig, sondern auch auf Landkreisebene sehr aktiv. Im Jahr 2021 haben sich beide entschieden, ihr Amt im Kreisgartenbauverband abzugeben. Der Kreisvorstand, Christian Heubaum, ehrte beide für ihre Arbeit abschließend persönlich. Dies sollte in großer Runde stattfinden, aus diesem Grund wurden die Ehrungen erst in diesem Jahr verliehen.

Elisabeth Jeggle hat sich über Jahrzehnte für die Belange der Vereine eingesetzt und für diese auch als Mitglied im Europäischen Parlament geworben. Auch sei hier noch genannt, dass sie bereits seit dem Jahr 1972 mit den Gartenbauvereinen eng verbunden ist. 25 Jahre leitete sie den OGV Stafflangen und war von 2014 bis 2021 als KOV-Gebietsvertreterin für den Bereich West tätig. Mit der Silbernen Medaille möchte der Kreisverband sich bei Frau Jeggle für ihren Einsatz bedanken. Jeggle bedankte sich für diese Ehrung und freute sich über die Worte der Präsidentin, Sigrid Erhardt.

Die Bronzene Medaille wurde an Otto Deeng verliehen, er hatte in den Jahren 2013 bis 2021 den Kreisverband als 1. Vorsitzender durch sämtliche Satzungsänderungen und Vereinsarbeiten geführt und den Verein so weiter vorangebracht. Auch Deeng ist schon seit vielen Jahren mit den Obst- und Gartenbauvereinen verbunden, so leitete er von 1997 bis 2009 den OGV Ringschnait. In seinem Heimatort ist er noch heute als Ortschaftsrat und stellvertretender Ortsvorsteher tätig und hat die Gemeinde auch als Stadtrat von 2004 bis 2019 vertreten. Für den Gartenbau ist er noch heute als LOGL-Regionen-Vertreter Donau-Iller-Oberschwaben aktiv. Hier trägt er die Belange der regionalen Vereine in den Landesverband und setzt sich dort auch stark für die Vereine im Landkreis Biberach ein. Otto Deeng war acht Jahre lang der Fels in der Brandung, wird geschätzt vom gesamten Kreisvorstand und hat diese Medaille redlich verdient. So freut sich auch Deeng über diese hohe Auszeichnung und Wertschätzung.