Hohe Auswärtshürde für TG

Eine sehr schwere Nuss haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach beim nächsten Auswärtsauftritt in Nellingen zu knacken. Der Bundesliga-Nachwuchs des TVN hat sechs seiner letzten sieben Spiele gewonnen und noch sehr gute Chancen auf den dritten Tabellenplatz. Anpfiff in Nellingen ist am Samstag um 17 Uhr.

Die Ergebnisse des jüngsten Teams der Liga sprechen für sich: Lässt man die letzte Niederlage in Lehr weg, dann hat das Team von Trainerin Vroni Goldammer sechs sehr überzeugende Siege eingefahren. Auch beim Tabellenführer Göppingen II hat der TVN II einen tollen Auftritt gezeigt. Der Lohn dafür ist aktuell der fünfte Tabellenplatz, die Tendenz zeigt aber klar nach oben. Neben sehr gut ausgebildeten Rückraumspielerinnen ist Nellingen II vor allem über Außen stets sehr gefährlich. Zudem ist der TG-Gegner in der Lage, fast das komplette Spiel über aufs Tempo zu drücken, was die körperliche Fitness angeht, spielt der TVN II in einer eigenen Liga. Dies bekam die TG bereits im Hinrundenspiel zu spüren. Damals konnte Biberach in der PG-Halle zwar lange mithalten, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Viele Spielerinnen des TVN II haben Bundesligaerfahrung und sind daher jederzeit in der Lage, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

Bei der TG scheint es so, als wäre die Luft etwas raus. Dem tollen Auftritt gegen Lehr folgte die ernüchternde Leistung beim TV Weingarten, fast alle Spielerinnen blieben dabei unter ihren Möglichkeiten. Man kann mit der Leistung und der Entwicklung des ebenfalls sehr jungen TG-Teams in dieser Spielzeit sehr zufrieden sein, doch nun häufen sich kleinere Verletzungen und auch die Doppelbelastung der A-Jugendlichen hinterlässt Spuren. So werden auch in Nellingen wieder einige Spielerinnen fehlen oder angeschlagen die Reise antreten. Dennoch: Verstecken will sich die TG in Nellingen nicht, auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist. Ziel der Biberacherinnen muss es sein, die richtige Einstellung im Abwehrverbund auf die Platte zu bekommen. Im Positionsangriff muss sich die TG zudem im Vergleich zur Partie gegen Weingarten deutlich steigern, um mithalten zu können. Doch auch hier ist das TG-Trainerteam zuversichtlich, schließlich hat man nach dem Weingartenspiel noch etwas gutzumachen.