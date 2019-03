Hofmann-Schwestern begeistern mit Jubiläumstournee

Eine energiegeladene Show haben die Meßkircher Schwestern Anita & Alexandra Hofmann am Samstagabend in der Stadthalle in Biberach geboten. Rund 600 Besucher waren vom Programm der Jubiläumstournee „30 Jahre Leidenschaft“ begeistert und feierten frenetisch mit. Mehrere Male tauschten die Stars die Bühne mit dem Saal und sangen ihre Lieder mitten im Publikum.

Von der ersten Minute an hatten die Schwestern Anita & Alexandra das Publikum auf ihrer Seite. Sie hatten wenig Mühe, die gut gelaunten Besucher zum Mitsingen und Klatschen zu animieren. Viel Bekanntes aus der Welt des Schlagers, der Rockmusik und der leichten Muse erklang dann in einem schlüssigen Showkonzept nahtlos aneinandergereiht und das in atemberaubendem Tempo. Laufend wechselnde Lichteffekte, Hintergrundvideos, vier Musiker, zwei Tänzer sowie die Tanzgruppe von FKV Dance Ulm sorgten musikalisch wie auch optisch für Leben auf der Bühne.

Mit den Erfolgstiteln „Wahnsinn“, „100 000 Volt“ und „Ich knips’ den Sommer wieder an“ begann die musikalische Reise quer durch die 30-jährige Erfolgsgeschichte. Es sei schön mal wieder in der Heimat zu sein, schwäbisch sprechen zu können und Verwandte zu treffen, sagte Alexandra in ihrer lockeren, humorvollen Moderation. Oftmals neckten sich die Schwestern im entspannten Plauderton und gaben Geschichten aus ihrem Privatleben preis.

Weitere Erfolgstitel wie „Herzbeben“, aber auch Hits anderer Künstler, Filmmusik und Musicalmelodien waren Teil dieser farbenprächtigen Show. Bei den Melodien zum Musical „Rocky“ kämpften sie als Boxerinnen im eigens dafür aufgebauten Ring.

Immer das passende Kostüm

Etwa zehn Mal wechselten die Künstlerinnen passend zur Musik die Kostüme, vom frechen Outfit bei rockigen Klängen bis hin zum graziösen Abendkleid bei melancholischen Liebesliedern. Nicht nur mit Gesang und Tanz begeisterten Anita & Alexandra Hofmann, sondern auch am Piano, am Alphorn, am Xylophon und der steirischen Harmonika. Beim Finale erhob sich der ganze Saal und die Fans jeglichen Alters strömten vor die Bühne, um die Schwestern bei den Zugaben zu feiern. Mit Geklatsche und Gejohle dankten sie für eine professionelle und bunte Bühnenshow.

Nach dem Ende des kräftezehrenden Auftritts zeigten sich die Beiden hautnah wie eh und je und widmeten sich ihren Fans. Fast eine Stunde lang signierten Anita und Alexandra Autogrammkarten und CDs und standen für ein Schwätzchen und ein Foto parat.

„Das Biberacher Publikum hat wieder toll mitgemacht“, lobte Manager Ray Schnutenhaus nach dem Konzert. „Hier in Biberach macht es immer richtig Spaß.“