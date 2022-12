Hofen/Hüttlingen ist Favorit in Biberach

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach treffen am Samstag auf den aktuellen Tabellenvierten SG Hofen/Hüttlingen. Nach der unglücklichen Niederlage bei der MTG Wangen II wollen die Biberacher nun vor heimischem Publikum wieder Gas geben. Anpfiff in der Mali-Halle wird um 19.30 Uhr sein.

Es war eine durchaus unglückliche Niederlage, die die Männer von Trainer Harald Michaeler am vergangenen Sonntag in Wangen hinnehmen mussten. Einen Großteil des Spiels lag die TG in Führung und zeigte auch sonst eine gute Leistung. Letztlich stand Biberach aber mit leeren Händen da und musste sich nach zuvor zwei Siegen in Serie wieder geschlagen geben.

Mit der SG Hofen/Hüttlingen kommt nun eine sehr starke Mannschaft in die Mali-Halle. Erst am vergangenen Wochenende konnte die SG dem Tabellenführer TV Gerhausen beim 25:25 einen Punkt abluchsen. Zur Erinnerung: Die TG verlor gegen den TVG mit 25:40. In der Favoritenrolle ist demnach Hofen/Hüttlingen. Dennoch wollen sich die Biberacher mit Sicherheit nicht verstecken. Es gilt den Kampf von Beginn an anzunehmen und vor allem in der Abwehr dagegenzuhalten.

Im Angriff will die TG an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Dabei ist nach Ansicht der TG-Verantwortlichen eine sehr gute Entwicklung zu beobachten, die die Biberacher auch am Samstag bestätigen wollen. Mit der richtigen Einstellung und den Zuschauern im Rücken will die TG den Gegner so lange es geht ärgern und, falls möglich, etwas Zählbares in Biberach behalten.